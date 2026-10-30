Murió una mujer de 79 años tras ser atropellada por un auto en Allen

Una mujer de 79 años perdió la vida tras ser atropellada por un auto en Allen.

Una mujer de 79 años murió este viernes luego de protagonizar un siniestro vial con un automóvil en Allen. La víctima circulaba en bicicleta cuando fue embestida por un Renault Sandero en la intersección de las calles Pellegrini y Avellaneda.

Según informaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió alrededor de las 15.30, cuando el Comando Radioeléctrico recibió un aviso sobre un choque entre un vehículo y una bicicleta.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer tendida sobre la cinta asfáltica, con lesiones en el rostro. Ante la situación, solicitaron de urgencia una ambulancia para asistirla.

Cómo fue el choque que terminó con la vida de la mujer de 79 años en Allen

De acuerdo con los primeros datos recabados por la Policía, el automóvil involucrado era un Renault Sandero blanco, conducido por una mujer de 29 años, oriunda de Allen.

El vehículo circulaba por calle Pellegrini en sentido oeste-este. Al llegar a la intersección con Avellaneda, impactó contra una bicicleta playera de color rosa y blanco, conducida por la mujer de 79 años.

La ciclista transitaba por la ciclovía de Avellaneda en sentido norte-sur. Según el reporte policial, el impacto se produjo sobre el guardabarros delantero izquierdo del automóvil.

Como consecuencia del choque, la mujer sufrió lesiones en el cráneo y fue asistida por personal de salud. Posteriormente, las autoridades informaron su fallecimiento.

Investigan las circunstancias del siniestro

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho. Además, la Policía procedió al secuestro de ambos rodados.

En la investigación interviene la Fiscalía de Allen.