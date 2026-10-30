Atento Boca: Atlético Mineiro perdió el clásico de Belo Horizonte y sufrió dos bajas importantes

Atlético Mineiro, rival de Boca en la Copa Sudamericana, perdió el clásico de Belo Horizonte ante Cruzeiro por 1 a 0 a menos de un mes de la final del certamen continental.

El equipo dirigido por el DT argentino Eduardo Domínguez sufrió además la baja importante de dos futbolistas titulares.

Atlético Mineiro perdió en el clásico de Belo Horizonte a menos de un mes de la final ante Boca por Copa Sudamericana

El único gol del partido lo convirtió Kaio Jorge tras conectar de volea un centro de Keny Arroyo, a los cuatro minutos de la primera parte. Pese a tener tiempo de sobra por delante para revertirlo, el Galo no pudo darlo vuelta y se fue derrotado en el clásico de Belo Horizonte.

🗣️"Esto no es algo individual. Tenemos que volver a ser un equipo fuerte". ⚫️⚪️ Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro, tras la derrota ante Cruzeiro, que es la tercera consecutiva para el Galo. 🔜En 22 días disputará la final de la CONMEBOL Sudamericana ante Boca. https://t.co/OGrSRC4oCI — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) October 30, 2026

A la derrota se le sumó la preocupación por las lesiones de Vitão y Reinier. El primero, defensor de 18 años que se había ganado la titularidad con Eduardo Domínguez, sufrió un choque contra Gabriel Delfim, su propio arquero. El zaguero intentó rechazar una pelota y terminó impactando con el guardametas.

De inmediato, Vitão se tomó el rostro, intentó reincorporarse pero no logró reponerse. El futbolista debió ser atendido, se retiró en camilla del campo de juego y posteriormente fue trasladado a un hospital para realizarse chequeos médicos.

El segundo, Reinier, sintió una molestia muscular y pidió el cambio promediando los 20 minutos del segundo tiempo.

Las lesiones más la respuesta futbolística en un partido de magnitud como éste son aspectos que deberá tener en cuenta Eduardo Domínguez en Atlético Mineiro cuando el 21 de noviembre se enfrente ante Boca por la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.