Lando Norris se quedó con la victoria en un debut accidentado de la Fórmula 1 en Australia

El Gran Premio de Australia que le dio inicio a la temporada 2025 de la Fórmula 1 tuvo de todo en una carrera accidentada con varios despistes y abandonos en una pista mojada por la lluvia.

El triunfo quedó en manos de Lando Norris que había hecho la pole en la clasificación del sábado. El británico de McLaren dominó en la primera parte, se repuso luego de un despiste y aguantó las embestidas de Max Verstappen.

Las condiciones adversas de la pista quedaron demostradas antes del comienzo de la prueba con el abandono del debutante Isack Hadjar (RB) que perdió el control y chocó contra el muro en la vuelta de formación.

En el comienzo de la carrera, le pasó lo mismo a Jack Doohan (Alpine) y Carlos Sainz (Williams) que abandonaron en la primera vuelta. Tampoco pudieron terminar Fernando Alonso (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Sauber) y Liam Lawson (Red Bull).

El auto de seguridad tuvo que intervenir en varias ocasiones y el clima cambiante obligó a varios cambios de neumáticos. La estrategia de los equipos y los pilotos fue determinante ya que tuvieron que tomar decisiones rápidas.

Norris y su compañero de McLaren, Oscar Piastri, mantuvieron el 1-2 durante gran parte de la carrera pero en una vuelta fatídica casi pierden todo. Los dos se despistaron y Max Verstappen quedó adelante.

Piastri se llevó la peor parte y, aunque pudo continuar, perdió mucho terreno y finalizó 9°. En ese momento, McLaren y Norris fueron más efectivos en la administración del ingreso a boxes y el cambio de neumáticos lo que les permitió volver al primer lugar.

Verstappen dio batalla hasta el final y presionó con el DRS pero Norris defendió bien su liderazgo para cerrar un festejado triunfo en Australia.

Mercedes logró un buen 3-4 con George Russell y el debutante Kimi Antonelli. Alex Albon con su Williams completó el Top 5.

UPDATED after Antonelli's penalty reversal



Here's how the top ten stack up in the drivers' championship 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/L0yZBSTQcW