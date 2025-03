Jack Doohan abandonó en la primera vuelta y Colapinto espera su chance en la Fórmula 1

El australiano Jack Doohan no pudo ser profeta en su tierra y abandonó en la primera vuelta del Gran Premio de Melbourne que abrió la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El piloto de Alpine sufrió la pista mojada por la lluvia, se despistó en la curva 4 de la primera vuelta y chocó contra el muro lo que le impidió continuar en carrera.

Fueron varios los que tuvieron que abandonar por perder el control en situaciones similares como Isack Hadjar (RB), Carlos Sainz (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Sauber) y Liam Lawson (Red Bull).

La pronta eliminación de Doohan reavivó las especulaciones sobre la posibilidad de que Franco Colapinto, hoy como piloto reserva, pase a ser uno de los principales del equipo Alpine.

Desde antes del inicio de la temporada, existían rumores sobre su incorporación, y este incidente podría acelerar la decisión de la escudería. En principio, estará a prueba las 6 primeras carreras.

Qué dijo Doohan sobre el abandono

«En este deporte, las cosas pasan muy deprisa, como acabamos de ver, y la próxima ronda ya está casi encima. Así que fue una manera desafortunada (de comenzar), pero se aprende una lección. La he digerido. Hay muchas cosas positivas que debemos sacar de este fin de semana», expresó Doohan luego del abandono.

«Pareció que lo perdí en el cambio de tercera a cuarta marcha. Tan pronto como entré en cuarta, perdí el coche. Así que hay algunas cosas que voy a tener que entender. Porque, para mí, eso no fue fuera de lo normal, pero es un proceso de aprendizaje constante. Desafortunadamente, este tiene grandes consecuencias. Pero definitivamente he aprendido, y voy a asegurarme de que no vuelva a suceder», amplió el australiano.