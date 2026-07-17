Laporte encendió la previa de la final del Mundial entre Argentina y España: «Hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo»

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de Aymeric Laporte, quien puso el foco en la agresividad del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y remarcó la importancia del arbitraje en el partido decisivo que se disputará este domingo en Nueva York.

En diálogo con Marca, el defensor español afirmó: «No me preocupa en lo absoluto la agresividad dentro del fútbol, si es consentido y el árbitro hace su trabajo. Pero sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados».

El futbolista explicó que ese tipo de situaciones pueden influir en el desarrollo del encuentro y afectar a los equipos en una instancia decisiva. «Eso no se debería permitir en competencias así, porque te puede desestabilizar y cabrear», sostuvo.

Además, Laporte hizo hincapié en el rol del árbitro para evitar que el partido pierda el control. «Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada. Si un futbolista o dos hacen eso, el partido se vuelve un descontrol», afirmó.

Por último, el defensor destacó el comportamiento de España durante el Mundial y aseguró que buscarán mantener esa postura frente a Argentina. «Nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido. No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido. Pero sí es verdad que dependerá mucho del arbitraje».

Laporte será titular en la final y volverá a compartir la zaga central con Pau Cubarsí, una dupla que fue una de las claves de la solidez defensiva de la Furia Roja durante el torneo, en el que solo recibió un gol: ante Bélgica por los cuartos de final.