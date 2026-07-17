Ganancias: el Gobierno mantiene el pago para julio 2026, pero postergó las declaraciones juradas

El Gobierno nacional postergó el plazo para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias para personas humanas hasta el 27 de agosto, pero dejó firme la fecha del 27 de julio para el pago del saldo de la obligación.

Ganancias: confirman la fecha de pago

Así lo comunicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) luego de una reunión que mantuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, con contadores y tributaristas.

De esta forma, el ministro privilegió asegurar la caja luego que en junio las cuentas fiscales cayeran en déficit.

“Esto es porque corrimos el vencimiento de ganancias de personas humanas de junio a julio”, respondió Caputo en redes sociales a una publicación que daba cuenta del desequilibrio fiscal del mes pasado.

Desde la oposición rechazaron el argumento de Caputo. El economista Hernán Lechter precisó que “el ingreso por ganancias hubiese añadido como mucho $ 400.000 millones (suponiendo estabilidad real interanual, muy optimista) y el déficit fue de $ 700.000 millones”.

El vencimiento de Ganancias para Personas Humanas había sido postergado de junio a julio para intentar ensamblarlo con las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal.

Pero este tratamiento se trabó por el “caso Adorni” y el Gobierno tampoco pudo retomarlo en los últimos días, por lo cual Caputo eligió que le cierren mejor los números en julio a esperar por la nueva ley.

Corresponsalía Buenos Aires