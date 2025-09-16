Las dudas en el arco de Boca: Russo define si continúa Brey o vuelve Marchesín

Marchesín o Brey, la incógnita en el arco de Boca para el próximo partido.

Boca encontró cierta tranquilidad durante las últimas semanas: acumula cuatro partidos sin conocer la derrota, el último de ellos fue empate 1-1 ante Rosario Central en Arroyito.

Ahora, con la mira puesta en el choque ante Central Córdoba, el cuerpo técnico liderado por Miguel Ángel Russo mantiene una duda clave para el armado del equipo: quién será el arquero.

Leandro Brey tomó el lugar del lesionado Agustín Marchesín y dejó una buena imagen. Con el ex Lanús ya recuperado, la incógnita aparece en la mente del entrenador: ¿seguirá en el arco el joven de 22 años o volverá el experimentado de 37?

Brey volvió al arco de Boca como titular después de ocho meses y dejó una buena percepción, más allá de su responsabilidad en el gol olímpico de Ángel Di María.

Marchesín, con una lesión muscular en el gemelo derecho, llegaría con lo justo para el partido de este domingo ante el Ferroviario, por la fecha 9 del Torneo Clausura.

Todavía sin el alta médica, de todas maneras fue exigido por el cuerpo técnico y, hasta antes del choque ante Central, había respondido en condiciones óptimas.

La decisión, claro, está en manos de Russo. Todo indica que la incógnita encontrará más certezas con el avance de los entrenamientos de la semana.