En vivo: Vélez y Racing chocan por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Esta tarde, Vélez choca con Racing desde las 19 en el Estadio José Amalfitani por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este será el primer cruce de esta instancia y el único que tendrá a dos equipos argentinos enfrentándose entre sí.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega de la mejor manera. Viene de eliminar a Fortaleza de Brasil en los octavos y en el Torneo Clausura marcha tercero con 15 puntos y tan solo una derrota en contra. En la última fecha, igualó sin goles ante Huracán en condición de visitante.

Mientras que el elenco de Avellaneda no está en su mejor momento. Se ubica anteúltimo en la zona A del campeonato, pero el último fin de semana logró revertir su imagen en el clásico ante San Lorenzo con un triunfo por 2-0.

La formación de Vélez vs. Racing, por la Copa Libertadores

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

El once de Racing vs. Vélez, por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Gastón Martirena, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.