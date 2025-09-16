Escándalo en San Lorenzo: se declaró la acefalía y habría elecciones anticipadas

Esta tarde, la comisión directiva de San Lorenzo llevó a cabo una reunión en la que declaró la acefalía en el Ciclón, luego de que se confirmen las renuncias suficientes para que esto ocurra. Sin la presencia de Marcelo Moretti y con la barra brava dentro del club, se alcanzó el quorum para que se pueda concretar el encuentro.

Si bien no se dieron detalles sobre cuántos dirigentes dieron un paso al costado (se necesitaba que fuera como mínimo la mitad más uno de los 20 miembros), desde el reciento aseguraron que se está firmando la documentación correspondiente. El próximo paso será formar una comisión transitoria para luego convocar a elecciones en un plazo de 60, 90 ó 120 días.

Algunos miembros de la barra del Ciclón se encontraban en la tradicional tribuna popular que ocupan en los partidos al grito de «que se vayan todos». Si bien no hubo incidentes significativos, un directivo que llegó tarde tuvo que retirarse sin poder ingresar por ataques a su vehículo.

En la previa de la cumbre, el vicepresidente segundo del club, Andrés Terzano, había declarado en TyC Sports que «nuestro bloque va a aportar las renuncias necesarias para generar acefalía. Aún hay seis personas más de Boedo en Acción que no renunciaron».

Además, Terzano señaló que la gestión «fracasó y perdió toda credibilidad y legitimidad ante la masa societaria», y finalizó: «Estamos convencidos de que el camino es que se convoque a elecciones en un plazo corto con un proceso de transición ordenado».

Crisis en San Lorenzo: la denuncia que recibió Moretti

Esta situación se generó luego de la denuncia de Cigna a Moretti por la presunta falsificación de su firma en una declaración jurada presentada ante Aprevide antes del partido contra Racing.

«No firmé ese documento ni ningún otro desde que presenté la renuncia. Constituye una situación compleja, primero porque es un delito; pero, por otro lado, esto me da la pauta de que no sé qué están firmando ni para qué está usando mi firma Marcelo Moretti», confirmó.