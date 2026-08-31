Antonela Roccuzzo y su emotivo mensaje tras el retiro de Messi de la Selección Argentina

Luego de que Lionel Messi hiciera pública su renuncia definitiva a la Selección Argentina a través de una carta manuscrita, este lunes 31 de agosto 2026, junto a una pieza audiovisual de despedida musicalizada con el clásico «Brindis» de Soledad Pastorutti, su esposa, Antonela Roccuzzo, rompió el silencio.

Mediante una dedicatoria cargada de ternura y orgullo en la cuenta oficial de Lionel Messi, la empresaria sintetizó dos décadas de acompañamiento incondicional en los momentos más duros y en las consagraciones máximas de su carrera deportiva.

Selección Argentina: el conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi

Apenas minutos después de que se difundiera el clip retrospectivo que recopila desde las primeras gambetas del ’10′ hasta la histórica coronación en el Mundial de Qatar 2022, Antonela Roccuzzo replicó las imágenes en sus historias de Instagram y dejó un testimonio directo en la publicación de Lionel Messi.

«Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito», escribió la rosarina, sellando con afecto el cierre de una etapa que la tuvo como testigo privilegiada en cada tribuna del planeta junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

La emotiva carta que Antonela Roccuzzo le dedicó a Lionel Messi, tras su despedida de la Selección Argentina.–

La complicidad de la pareja, reflejada en el material oficial a través de postales familiares y el recordado beso sobre el césped del Estadio Lusail tras alzar la Copa del Mundo, desató una catarata de interacciones por parte de los seguidores, quienes valoraron el rol de contención de la empresaria durante los años de mayor adversidad y cuestionamientos hacia el capitán de la Selección Argentina.

Antonela Roccuzzo: de la gala del US Open en Nueva York al apoyo familiar en el cierre de ciclo

Las sentidas palabras dedicadas a su esposo llegaron pocas horas después de que Antonela Roccuzzo captara la atención de los medios internacionales, durante la apertura del cuadro principal del Abierto de los Estados Unidos.

En la previa del anuncio deportivo, la modelo asistió a la velada US Open Night en el icónico complejo Arthur Ashe de Nueva York, donde lució un conjunto urbano en tonos claros complementado con una llamativa cartera verde esmeralda.

Durante el certamen, mantuvo además un distendido encuentro en los pasillos del estadio con la extenista alemana Angelique Kerber, excampeona del Grand Slam neoyorquino en 2016.