Octavos de final del torneo Clausura, confirmados: River ya conoce a su rival

River se aseguró el cuarto puesto de la zona B con el triunfo ante Aldosivi, el jueves en el Minella. (Foto: Clarín Fotografía)

Los octavos de final del torneo Clausura ya tienen sus ocho cruces definidos. Tras el empate 1-1 entre Lanús y Central Córdoba en Santiago del Estero, River se enfrentará con el Granate en busca de un lugar en los cuartos de final. Boca, por su parte, recibirá a Independiente Rivadavia. Salvo el partido del Xeneize, que se jugará el miércoles 25, los encuentros se disputarán el fin de semana del domingo 22 de noviembre, después de la fecha FIFA.

El Millonario terminó cuarto en la zona B tras derrotar a Aldosivi el jueves y será local ante Lanús, que finalizó quinto en la zona A, en busca de un lugar en los cuartos de final.

🇦🇷📊 𝐋𝐎𝐒 𝐎𝐂𝐓𝐀𝐕𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐎𝐑𝐍𝐄𝐎 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐒𝐔𝐑𝐀. ⁉️ ¿𝐎𝐏𝐈𝐍𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒? https://t.co/eoUF50u9FV November 9, 2026

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio solo tiene asegurada la localía para los octavos, por lo que deberá esperar para conocer dónde jugaría en la próxima instancia. Si avanza y su rival es Instituto (1° de la zona A), el partido se disputaría en Córdoba, posiblemente en el estadio Mario Alberto Kempes, para permitir la presencia de ambas parcialidades. En cambio, si clasifica Huracán (8° de la B), volvería a jugar en Núñez.

Boca, por su parte, recibirá a Independiente Rivadavia. Tras el agónico triunfo ante Defensa y Justicia que valió el título de la Liga, el Xeneize además terminó segundo en la zona A, con 33 puntos, uno menos que Instituto, mientras que la Lepra mendocina finalizó séptima en la zona B. El encuentro se disputará el miércoles 25 de noviembre, ya que el equipo de la Ribera jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21.

El equipo de Arruabarrena tiene asegurada la localía hasta las hipotéticas semifinales, siempre que avance de ronda. En cuartos se enfrentaría con el ganador del cruce entre Gimnasia La Plata y Newell’s, en La Plata. El único equipo que podría quitarle esa ventaja en una eventual semifinal es Rosario Central, que terminó primero en la zona B.

Así quedaron los cruces de octavos de final

Llave 1

Instituto vs. Huracán

River vs. Lanús

Argentinos Juniors vs. Independiente

Vélez vs. Belgrano

Llave 2