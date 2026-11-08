Escándalo en Silicon Valley: investigan al CEO de Nvidia tras admitir un romance con una presunta espía de China

El gigante tecnológico Nvidia abrió una investigación oficial sobre su director general, Jensen Huang, tras los informes de que el máximo ejecutivo fue el objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjero. El anuncio de la junta directiva de la empresa se produjo luego de que Huang reconoció haber tenido una relación íntima con una ejecutiva de negocios que, según la inteligencia de Estados Unidos, recopilaba información para Beijing.

El escándalo estalló después de que un memorando con información de inteligencia de EE. UU., reportado por The New York Times, circulara en la administración de Donald Trump. El documento señaló que la empresaria china Alice Huang —sin parentesco con el director de Nvidia— desarrolló una estrecha relación con el directivo como parte de una iniciativa de espionaje del Ministerio de Seguridad del Estado de Pekín para obtener detalles sobre los chips de inteligencia artificial y facilitar el acceso a los componentes más avanzados de la compañía.

Alice Huang, que anteriormente fue reportera de televisión en China, se convirtió en alta ejecutiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur que se ha convertido en uno de los mayores clientes de Nvidia en el sudeste asiático, habiendo comprado chips por más de 4.800 millones de dólares en los últimos dos años. Según reportes periodísticos citados por Associated Press News y la agencia EFE, el presidente Donald Trump había recibido información al respecto el año pasado, pero optó por no intervenir.

La admisión de Jensen Huang y la postura de la junta

Horas antes del comunicado oficial, se conoció un borrador de correo electrónico en el que Huang admitió los hechos ante los empleados de la compañía. “Le fui infiel a mi esposa”, señaló el directivo en el mensaje filtrado por Axios. “Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente”.

A pesar de la controversia, Jensen Huang, de 63 años, permanecerá en su cargo de director general mientras se desarrolla el proceso. La junta directiva de Nvidia indicó a través de un pronunciamiento que un comité de directores independientes, apoyados por asesores jurídicos externos, supervisará la investigación independiente.

La empresa, con sede en California, sostuvo que “prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos”. Asimismo, la junta detalló que “notiene motivos para creer que se haya comprometido la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia”, aunque aclaró que la indagatoria examinará toda la información disponible. Según la compañía, Huang “apoya plenamente la revisión y se ha cometido a cooperar con ella”.

Impacto en los mercados financieros y presiones en Asia

La incertidumbre generada en torno a Nvidia sacudió los mercados financieros internacionales. Según reportó Bloomberg Linea, analistas advirtieron que las bolsas asiáticas podrían sufrir fuertes presiones operativas al inicio de la semana, sumándose a las preocupaciones vigentes sobre el sector tecnológico tras una reciente ola de ventas masivas.

Un contrato de futuros en la cadena de bloques (blockchain) Hyperliquid, indexado al precio de las acciones de Nvidia, registró caídas luego del anuncio de la junta directiva de iniciar la investigación. Nick Twidale, analista jefe de mercados de AT Global Markets, advirtió que “la trampa amorosa de Nvidia lastrará a los mercados asiáticos al inicio de la semana” y añadió que esto genera “una enorme incertidumbre sobre lo que sucederá con Nvidia, que es una de las mayores empresas de inteligencia artificial, si no la mayor”.

Estos acontecimientos amenazan con mermar aún más el frágil apetito por el riesgo global. Previamente, las caídas pronunciadas en acciones tecnológicas con valoraciones elevadas empujaron a los mercados de Japón y Taiwán a una situación de mercado bajista técnico, llevando a un índice bursátil mundial a su nivel más bajo en seis meses.

En paralelo, los operadores de todo el mundo evalúan los resultados de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. y sus implicaciones para la política fiscal, la regulación y el crecimiento.

El panorama macroeconómico global también sigue de cerca la situación geopolítica y energética. El petróleo se convirtió en foco de atención luego de que un ataque hutí dañara un edificio emblemático del distrito financiero de Riad y causara daños menores en las oficinas del gigante petrolero estatal Saudi Aramco. Esto ocurrió al tiempo que el presidente Donald Trump afirmó que es “muy improbable” que ordene nuevos ataques contra Irán si se logran avances en las negociaciones sobre su programa nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Finalmente, los mercados aguardan la publicación de los datos de los precios al consumo y a la producción de China para evaluar la salud de su economía, con expectativas de que la inflación haya repuntado en octubre por mayores costos energéticos, así como los datos de inflación de EE. UU. previstos para el martes en busca de indicios sobre los tipos de interés, donde los operadores otorgan una probabilidad de casi el 80% a una nueva subida de la Reserva Federal antes de que termine el año