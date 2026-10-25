Las formaciones de River y Racing para el clásico por el Clausura

River recibirá a Racing desde las 19:15 en el estadio Monumental, por la fecha 14 del torneo Clausura. El árbitro será Leandro Rey Hilfer y la transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports Premium.

Leonardo Ponzio tendría definido el equipo de River para el clásico, con un cambio respecto al once que salió desde el arranque en la victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto en la última jornada.

La modificación es obligada: Lucas Martínez Quarta fue sancionado por llegar a la quinta amarilla en la victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto y Lautaro Rivero le ganaría la pulseada a Tobías Ramírez para ocupar su lugar en la defensa.

El resto del equipo se mantendría sin modificaciones. Santiago Beltrán sería el arquero y, en la defensa, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Francisco Ortega acompañarían a Rivero. Vale destacar que Marcos Acuña no fue convocado. El lateral evolucionó favorablemente del traumatismo que sufrió frente a Sarmiento, pero sería preservado con la mira puesta en el Superclásico ante Boca de la próxima jornada.

En la mitad de la cancha, Aníbal Moreno estaría en el eje, con Tobías Andrada y Tomás Galván a sus costados. Thiago Almada sería el enganche, mientras que Ángel Correa y Lucas Beltrán -quien volvería a imponerse en la disputa con Sebastián Driussi- conformarían el binomio ofensivo.

Del lado de Racing, Sebastián Romero ya confirmó el equipo titular, que tendrá dos modificaciones respecto al once que salió desde el inicio en el empate 1-1 ante Independiente en el clásico.

Chirola se inclinó por Ezequiel Cannavo en el lateral derecho, por lo que Juan Barinaga ocupará un lugar en el banco de suplentes. Además, el entrenador apostará por un cambio de esquema para visitar el Monumental: el volante Alejandro Tello ingresará por el delantero Lautaro Díaz, para conformar un 4-4-2.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Tomás Conechny y Adrián Martínez. . DT: Sebastián Romero.

Hora: 19:15.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

TV: TNT Sports Premium.