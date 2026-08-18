Fluminense eliminó a Independiente Rivadavia por penales y avanzó a los cuartos de final de la Libertadores

A sus 45 años, Fabio fue la gran figura de Fluminense en la clasificación ante Independiente Rivadavia. (Foto: AFP)

Fluminense eliminó a Independiente Rivadavia por penales en el estadio Malvinas Argentinas y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Después del 0-0 en el Maracaná y del 1-1 en Mendoza, la serie se definió desde los doce pasos, donde el conjunto brasileño se impuso y dejó a la Lepra sin el premio de meterse entre los ocho mejores del continente.

El partido había comenzado parejo y sin goles, pero todo cambió a los 15 minutos del segundo tiempo. Agustín Canobbio recibió la segunda tarjeta amarilla tras una infracción sobre Matías Fernández y dejó a la visita con diez jugadores.

Sin embargo, el equipo dirigido por Marcão, quien asumió tras la salida de Luis Zubeldía (que fue destituído luego del primer partido de la serie), encontró la ventaja pese a la inferioridad numérica. El entrenador mandó a la cancha a Kevin Serna en lugar de Hulk y el colombiano respondió a los 30 minutos, cuando aprovechó una contra y marcó el 1-0.

ARRIBA EL FLU EN MENDOZA CON UNO MENOS: asistencia de Hércules y gol de Kevin Serna para el 1-0 de Fluminense contra Independiente Rivadavia en la vuelta de los octavos.



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Cuando parecía que Fluminense tenía la clasificación en el bolsillo, Independiente Rivadavia encontró una última oportunidad. Tras una revisión del VAR por una mano de Ignácio da Silva, el árbitro sancionó penal y Alex Arce, goleador de la Libertadores, asumió la responsabilidad. El paraguayo cruzó su remate y desató la locura en el Malvinas Argentinas: 1-1 y penales.

¡ARCE CAMBIÓ PENAL POR GOL Y PUSO EL 1-1 AGÓNICO DE INDPENDIENTE RIVADAVIA A FLUMINENSE!



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En la definición desde los doce pasos, la Lepra mendocina tomó ventaja rápidamente. Luciano Acosta falló el segundo penal del conjunto brasileño, pero José Florentín tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia en el tercer turno. El volante abrió demasiado su remate y Fábio, a sus 45 años, se hizo enorme para contenerlo y mantener con vida al Flu.

La tanda llegó hasta el sexto penal. Allí, Rodrigo Atencio se hizo cargo de la ejecución, cruzó su remate, pero Fábio volvió a aparecer para estirarse y contener la pelota. El arquero brasileño le dio la clasificación a Fluminense, que se impuso 5-4 en los penales y terminó siendo el gran héroe de una noche que parecía tener destino mendocino.

¡FLU A CUARTOS DE LA MANO DE UN HISTÓRICO! Fabio le tapó el penal a Atencio (ya le había atajado a Florentín) y le dio la clasificación por penales a Fluminense ante Independiente Rivadavia.



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El destino volvió a cruzarlos

La eliminación tiene además un condimento especial por la historia entre ambos equipos en el certamen. Ya se habían enfrentado en la fase de grupos de esta misma Libertadores: la Lepra consiguió una histórica victoria en el Maracaná y luego igualaron en Mendoza.

Pero la historia no terminó ahí. En la última fecha de aquella fase, el conjunto mendocino derrotó a Bolívar como visitante, un resultado que terminó siendo determinante para que su rival de esta noche pudiera avanzar a los octavos de final.

Meses después, el destino volvió a cruzarlos, esta vez por un lugar entre los ocho mejores de América. La revancha quedó en manos del equipo brasileño, que se impuso en una dramática definición por penales y dejó a la Lepra en el camino.

El conjunto de Marcão ahora espera en los cuartos de final al ganador de Platense y Coquimbo Unido, mientras que los mendocinos se despiden de una campaña histórica en su primera participación en los octavos de final de la Copa Libertadores.