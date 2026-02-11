Las Leonas vencieron a Australia con un gol histórico de Agustina Gorzelany

Agustina Gorzelany marcó el gol de la victoria en su partido número 150 con Las Leonas.

Las Leonas siguen a paso firme en su gira por Oceanía. Tras la victoria inicial ante Irlanda, el seleccionado nacional se impuso por 1 a 0 ante Australia en un partido sumamente cerrado y físico. La victoria tuvo un sabor especial gracias al protagonismo de Agustina Gorzelany, quien celebró su partido número 150 anotando el gol del triunfo.

El encuentro en Hobart comenzó con intensidad. Las locales plantearon una presión alta y agresiva, asfixiando la salida argentina con cuatro o cinco rivales sobre la bocha.

Sin embargo, el equipo de Fernando Ferrara supo aguantar los embates de las Hockeyroos y generar peligro, como una chance clara de Juana Castellaro en el segundo cuarto.

El gol del récord y la ventaja

La paridad se rompió recién en el tercer cuarto. Una gran acción individual de Zoe Díaz, quien interceptó una salida y generó una infracción ante la arquera rival, derivó en el córner corto decisivo.

A los 39 minutos, Agustina Gorzelany ejecutó su clásica arrastrada, tras una recepción de Valentina Raposo, para poner el 1-0 definitivo. Fue el gol número 105 de la defensora en su carrera internacional, coronando una jornada histórica en su partido 150.

Lo que viene para Las Leonas

El cierre del partido tuvo dramatismo. Faltando un minuto y 15 segundos, Australia consiguió un córner corto para empatar, pero la defensa argentina mostró gran jerarquía para sostener el cero en su arco y asegurar los tres puntos en Tasmania.

El seleccionado formó con: Cristina Cosentino, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Sofía Cairó, Agostina Alonso, Victoria Miranda, Eugenia Trinchinetti, María José Granatto, Julieta Jankunas y Lara Casas. Ahora, el equipo volverá a jugar este viernes 13 a las 5:30 nuevamente ante Irlanda.