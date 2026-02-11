«Hablar es gratis», la respuesta de Cerúndolo a las críticas por su ausencia en la derrota de Argentina en la Davis

Luego de cerrar el 2025 en alto nivel, a un paso de avanzar a las semifinales del Final Four de la Copa Davis, el equipo argentino comenzó el 2026 con el pie izquierdo: fue eliminado por Corea del Sur por 3-2 en la primera ronda de las Qualifiers y deberá disputar un repechaje para no descender al Grupo Mundial I.

Para esta serie, el capitán albiceleste, Javier Frana, eligió a Thiago Tirante y Marco Trungelliti como singlistas, y a Guido Andreozzi y Federico Gómez para el dobles, en un equipo marcado por varias ausencias.

La baja de mayor peso fue, lógicamente, la de Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta del país en el circuito. El actual 19° del ranking ATP explicó los motivos de su decisión en diálogo con BA Tenis: «Estoy tranquilo. Salvo cuando me lesioné, estuve siempre. Esta serie calzó mal. Tenía poco tiempo después de Australia, me iba a tener que quedar entrenando allá diez días. Era difícil porque también tenía que preparar la gira sudamericana. Me hubiera encantado que sea en otra parte del mundo para poder estar».

Además, en declaraciones a La Nación, respondió a las críticas que recibió por su ausencia: «Hablar puede hablar cualquiera y es gratis, se entiende y es algo que tuve que ir aprendiendo a lo largo de toda mi carrera. De mi parte, ser el 1 de la Argentina implica que cualquier movimiento que haga, voy a escuchar diferentes cosas».

Cerúndolo también profundizó sobre la determinación que tomó junto a su equipo de trabajo: «Fue una decisión que tomamos con mi equipo. El no poder ir ahí duele, no es algo que yo quiera o me guste. A veces hay que priorizar otras cosas. En todos estos años jugué casi todas las series de la Copa Davis. En esta no se pudo, por diferentes motivos. No estoy contento de no haber ido, me encanta jugar para la Argentina. Desde 2022 juego todos los partidos. Esta vez no se pudo».

Ahora, el conjunto argentino deberá disputar el repechaje de la Copa Davis, previsto entre el 18 y el 20 de septiembre. Aún no hay sede ni rival confirmados: el país anfitrión definirá tanto el escenario como las fechas exactas de la serie.