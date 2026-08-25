Las Leonas y los Leones van por la final: cuándo juegan las semifinales del Mundial de Hockey

Los seleccionados argentinos de hockey son grandes protagonistas del Mundial que se disputa en simultaneo en ambas ramas.

Este lunes fue un día glorioso para el hockey argentino, que se clasificó a semifinales del Mundial en ambas disciplinas luego de 12 años. La última vez que lo consiguió fue en 2014 cuando las Leonas lograron el subcampeonato y Los Leones se subieron al podio con la medalla de bronce.

Los Leones jugaron en el primer turno y derrotaron a India por 5-3. De esta forma, avanzaron como segundo de grupo y se metieron entre los cuatro mejores. Mas tarde, las Leonas igualaron 0-0 con Bélgica y lograron el primer lugar de su zona en la segunda ronda.

Los Leones derrotaron a un difícil India y buscarán la heroica ante el actual campeón.

Cuándo se juegan las semifinales

Las semifinales del hockey femenino se jugarán el jueves. En primer turno, Países Bajos se enfrentará a Bélgica desde las 13 horas en Amsterdam. Las neerlandesas son las grandes favoritas al título: van en busca del tetracampeonato en su casa.

Las Leonas jugarán ante Australia desde las 15:30 en Wahre, Bélgica. Las chicas tratarán de avanzar a su segunda final consecutiva, luego de caer en la definición del título en 2022 ante Países Bajos.

Las dirigidas por Fernando Ferrara llegan invictas a esta instancia, con tres victorias (Alemania, Escocia y España) y dos empates (Estados Unidos y Bélgica).

Las Leonas lograron un valioso empate ante Bélgica y evitaron a Países Bajos en semis.

En la rama masculina, las semifinales se disputarán el viernes. Países Bajos se medirá ante España desde las 13 en Amsterdam. Argentina buscará hacer historia y se enfrentará a Alemania desde las 15:30 en Wahre, Bélgica.

Los dirigidos por Lucas Rey se verán las caras con el actual campeón y tratarán de avanzar por primera vez a una final mundialista, ya que su mejor resultado fue la medalla de bronce en la Copa del Mundo 2014.

En su camino hasta las semifinales, los Leones atravesaron su camino con cuatro victorias (Japón, Nueva Zelanda, Inglaterra e India) y solo una derrota (Países Bajos).

*Todos los horarios corresponden a Argentina.