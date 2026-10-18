Las mejores fotos de la fiesta por el 100° aniversario del Club Cipolletti

El pasado jueves 15 de octubre, el Club Cipolletti cumplió su centenario de vida. Y este sábado lo festejó con una cena en el Predio La Finca, con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck y el intendente de la ciudad Rodrigo Buteler.

El evento fue presidido por el periodista Gastón Recondo y contó con la estelar participación de Eber Ludueña. Además, varias glorias deportivas de la institución fueron reconocidas en una noche emotiva que quedará en la historia del club albinegro.

El gobernador Weretilneck junto al intendente Buteler, el presidente del club Luca Mancini (derecha) y Marcelo Bastías, presidente de la subcomisión de futbol. Foto: Emiliano Ortiz.

Weretilneck y Buteler disfrutando de la experiencia inmersiva del Albinegro. Foto: Emiliano Ortiz.

El intendente de Río Negro y el gobernador dialogaron con RIO NEGRO. Foto: Emiliano Ortiz.

Eber Ludueña junto a Gastón Recondo fueron los encargados de dirigir el evento. Foto: Emiliano Ortiz.

Eber Ludueña hizo de las suyas al frente del escenario. Foto: Emiliano Ortiz.

Henry Homann, una de las leyendas del albinegro, estuvo presente en el festejo. Foto: Emiliano Ortiz.

La alegría de los hinchas en el festejo por el centenario del Club Cipolletti. Foto: Emiliano Ortiz.