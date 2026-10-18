Las mejores fotos de la fiesta por el 100° aniversario del Club Cipolletti
El Albinegro celebró con una gran cena el centenario de vida. El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler dijeron presente en una noche histórica para el club. La gran figura de la noche fue el humorista Eber Ludueña. Mirá acá las mejores postales.
El pasado jueves 15 de octubre, el Club Cipolletti cumplió su centenario de vida. Y este sábado lo festejó con una cena en el Predio La Finca, con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck y el intendente de la ciudad Rodrigo Buteler.
El evento fue presidido por el periodista Gastón Recondo y contó con la estelar participación de Eber Ludueña. Además, varias glorias deportivas de la institución fueron reconocidas en una noche emotiva que quedará en la historia del club albinegro.
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