Sigue la alerta en la Selección: «No estamos al 100% con varios jugadores», dijo Lionel Scaloni

Más allá de la satisfacción por la victoria ante Honduras y el desempeño del seleccionado argentino, Lionel Scaloni habló post partido y manifestó su preocupación sobre la situación física de varios jugadores que conforman la nómina rumbo al Mundial de Fútbol.

Primeramente, el DT albiceleste refirió a la reciente lesión y baja de Leonardo Balerdi, desafectado tras un desgarro sufrido en los últimos días en uno de los entrenamientos. Ello obliga al cuerpo técnico a rápidamente decidir un reemplazante.

“Ayer cuando me senté en la rueda de prensa tenía la esperanza que no sea lo que todos esperábamos y al final se confirmó que el flaco tiene un problema en el sóleo y tenemos que darlo de baja porque no cumple con los requisitos mínimos para poder ayudarnos al menos en la fase de grupos y era demasiado arriesgado”, explicó.

“Con todo el dolor del mundo–agregó–, tuve que hablar con él que no iba a formar parte de la Copa. Tengo un cariño especial con él, desde el primer día que empecé a dirigir a la Sub 20 formó parte del proceso. Trabajó un montón. Ya hablé con él y es una lástima”.

Sobre el posible reemplazante de Balerdi, el entrenador argentino dejó en claro que no apresurarán la decisión. Aunque ello también dependerá de la situación física de otros jugadores tocados.

“Creemos, tampoco quiero alarmar, pero no estamos al 100% con varios de los jugadores y a lo mejor no solo pasa por los centrales. Vamos a esperar”, sostuvo.

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Apunten, disparen 🎯



Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone fueron los jugadores que más veces remataron al arco rival. pic.twitter.com/nM4ikQDdzP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 7, 2026

El próximo martes, el seleccionado argentino afrontará ante Islandia el segundo y último encuentro amistoso previo al debut mundialista ante Argelia. El mismo puede resultar clave para esa decisión sobre la nómina final de jugadores.

“Tenemos la oportunidad de un partido más y vamos a sacar conclusiones en lo que el equipo necesite. La desgracia del flaco hace que tengamos que reemplazarlo con las situaciones que están pasando con los compañeros también. No vamos a tomar una decisión hasta el partido del martes y ver cómo está el resto. Esperaremos”, cerró.