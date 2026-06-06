Insólito: sonaron Los Palmeras en vez del himno, antes del amistoso entre Argentina y Honduras

Sonaron Los Palmeras antes del himno argentino en el amistoso de la Scaloneta ante Honduras. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

El duelo entre la Selección Argentina y Honduras inició con un insólito momento cuando debía sonar el himno nacional, ya que en vez de escucharse sus estrofas en los parlantes del Kyle Field sonó un clásico de la cumbia santafesina: Bombón Asesino de Los Palmeras, lo cual sorprendió a todos los jugadores de la Albiceleste.

Sonaron Los Palmeras, en lugar del himno argentino

Luego de escucharse el himno hondureño, llegó el turno del argentino aunque un error dio lugar a un curioso episodio que dejó atónitos a los once futbolistas titulares como a todos los presentes.

"Los Palmeras":

Por lo que sucedió en el momento de los himnos durante el amistoso de Argentina contra Honduras pic.twitter.com/gRBp5sI9lO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 7, 2026

Cuando todos esperaban que suenen las estrofas del himno nacional, sonó el clásico de la banda de cumbia santafesina. Un momento que despertó la fuerte reacción del público presente, que estalló de la euforia ante el insólito momento.

En contrapartida, los jugadores se observaron entre sí. Ante la situación y el error, el cual afortunadamente se corrigió pocos segundos más tarde y retumbaron las estrofas del himno escrito por Vicente López y Planes con música de Blas Parera.