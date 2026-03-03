Las posibles nuevas sedes de la Finalissima 2026 entre Argentina y España

A menos de un mes para la Finalissima entre Argentina y España, Qatar se vio envuelto en la crisis bélica de Medio Oriente. Tras esta situación, se encendió las alarmas de todo el mundo futbol, ya que la gran final que protagonizarán el campeón de Copa América y Euro se disputará allí, en el recordado Estadio Lusail.

Además, la Asociación de Futbol de Qatar anunció el desplazamiento hasta nuevo aviso de todos los torneos que se disputan en el territorio qatarí. Con este panorama, las posibilidades de que se dispute la Finalissima en Lusail son mínimas y en los próximos días se espera un comunicado de la FIFA.

El Lusail, muy cerca de perder la Finalissima.

A pesar de esta situación delicada, Qatar no quiere desprenderse de este partido, ya que están vendidos los casi 90 mil tickets y recibir este encuentro significará una fuerte inyección de dinero al país. Incluso, están dispuestos a postergar el partido y disputarlo después del Mundial.

Según lo que se conoció, las selecciones quieren jugar el partido en esta fecha y fuera del Golfo Pérsico, ya que es muy poco el tiempo para programar un nuevo amistoso en esta ventana y ninguno de las federaciones desea llegar sin rodaje a la Copa del Mundo.

Tras los rumores, Luis De la Fuente, DT de España, se refirió al tema: «Sabemos que las conversaciones están en marcha y que las negociaciones continúan. Creo que la solución, si el partido no se puede jugar allí, sería buscar otra sede«, sentenció. Por el momento, la AFA no ha realizado ningún comentario oficial sobre la situación.

¿Cuáles son las posibles sedes?

Si la Finalissima no se disputa en Qatar, hay dos opciones que emergen con fuerza para quedarse con la final. Una de ellas es Miami, en el Hard Rock Stadium. Para el equipo de Scaloni, sería la sede perfecta por la gran cantidad de argentinos que residen en esta parte de Estados Unidos. Además, serviría de antesala perfecta para este este estadio, que recibirá 7 partidos en la Copa del Mundo.

El Hard Rock Stadium puede albergar hasta 65 mil hinchas.

Aunque hay una traba: del 15 al 29 de marzo se realiza el Miami Open, que tiene como Court Central el Hard Rock. Si se elige esta sede, el partido se deberá jugar el 30 o 31, últimos días disponibles de la Fecha FIFA.

La otra alternativa es Londres, en Wembley. El mítico estadio inglés recibió la Finalissima de 2022 que coronó a la albiceleste frente a Italia. Esta sede convence más a España, por la cercanía y la logística.

Wembley tiene una capacidad de 90 mil personas, al igual que Lusail.

Otras posibles sedes con menos chances son: Madrid, París, Roma o Nueva Jersey. Por el momento no hay una decisión tomada, aunque se cree que antes del fin de semana habrá un comunicado para aclarar la situación.