Blondel se va a Huracán y Boca irá por un cuarto refuerzo: ¿Cuáles son las alternativas?

Lucas Blondel está muy cerca de convertirse en futbolista de Huracán. El lateral de 29 años, que no es tenido en cuenta por Claudio Úbeda, seguirá su carrera en el Globo, por pedido de Diego Martínez, que lo dirigió en Boca.

El futbolista llegará a Parque Patricios por un préstamo de un año con opción de compra. Con la salida de Advíncula, se esperaba que Blondel tuviera minutos con el «Sifón», pero rápidamente llegó Weigandt y se afianzó como la alternativa de Barinaga. El último partido oficial que disputó con la camiseta azul y oro fue el 19 de mayo de 2025.

La última vez que Blondel jugó con la camiseta de Boca, en mayo de 2025.

Ante la falta de oportunidades, el lateral tenía deseos de emigrar de Boca, ya que es parte de las convocatorias de Suiza y tiene muchas chances de jugar el próximo Mundial con el equipo helvético.

¿Hasta cuando puede incorporar?

Con la salida del lateral, Boca tendrá un cupo para sumar un refuerzo. A pesar de que el mercado de pases está cerrado, el Xeneize podrá incorporar un futbolista hasta el 10 de marzo. Todo indica que esta chance se ocupará en un extremo.

En las últimas horas, se conoció el interés de Boca en Sebastián Villa. Esta noticia sorprendió a todo el mundo Xeneize, ya que el colombiano no se fue en buenos términos de la institución azul y oro y en este mercado de pases estuvo muy cerca de River.

Tras el partido de Independiente Rivadavia frente a River, Daniel Vila, presidente del club mendocino, dijo que «es solo un rumor». El jugador, en cambio, no le cerró las puertas: no habló del tema e indicó que «de eso se encarga mi representante«.

Hasta el momento, no se conocen otros nombres tentativos y en las próximas horas la dirigencia comandada por Juan Riquelme acelerará, ya que no hay tiempo de perder en esta oportunidad excepcional.