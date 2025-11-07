Las primeras palabras de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine: «Muy feliz de ser parte de 2026»

Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026. El argentino correrá por primera vez desde el comienzo del año para la escudería francesa.

Tras la confirmación oficial, Franco Colapinto compartió su felicidad en sus redes sociales. A través de Instagram : «2026 F1 Piloto graciasss Alpine felizzzz»

Además, desde Alpine mostraron la primera foto oficial de los dos pilotos que integrarán el equipo durante la temporada 2026.

Las primeras palabras de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine

Luego de que el anuncio de Franco Colapinto 2026 estallara las redes sociales, Alpine realizo varios posteos felicitando al argentino, mostrando su progreso a lo largo de los años y compartiendo las primeras palabras de los integrantes del equipo de la próximo temporada.

«Estoy aquí con el hombre«, comenzó Pierre. Luego, el argentino tomó la batuta: «Super feliz de continuar con Pierre, con el equipo. Estoy muy feliz de ser parte del 2026. Yo pienso que se vienen grandes tiempos«, remarcó.

Para cerrar, mencionó la importancia del francés durante este 2025: «Tenemos que trabajar duro en el auto. Estoy muy bien, muy feliz, muy feliz de continuar con Pierre con el equipo. Él fue una gran ayuda este año. Esperamos que el 2026 sea un gran año, ¡Vamos!»

En una entrevista grabada antes de la confirmación, el argentino le agradeció a Flavio Briatore por la confianza: “Estoy muy agradecido a Flavio y a todo el equipo por creer en mí para ayudar a impulsar al equipo hacia adelante. Desde que hice mi debut en la Fórmula 1 sabía que sería un gran desafío mantener mi lugar, así que me enorgullece tener esta oportunidad”

Además, remarcó la importancia de hacer el anuncio en Brasil, donde miles de argentinos lo acompañarán desde las tribunas: «Es muy especial y oportuno hacer este anuncio aquí en Brasil, donde siento que estoy corriendo en casa. Tener tanto apoyo de los fanáticos argentinos es la razón por la que competimos. Ojalá en 2026 podamos darles algo grande para celebrar. ¡Vamos Alpine!«