¿Cuántos argentinos alentarán a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil?

San Pablo está cerca y representa el mejor momento para ver en acción a Franco Colapinto y por eso se espera una marea de argentinos para ver en acción al piloto de Alpine en el Gran Premio de Brasil, válido por la fecha 21 del calendario de la Fórmula 1. Desde que el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires dejó recibir a la Máxima, Interlagos siempre fue un lugar muy visitado por los fanáticos criollos, pero la presencia de bonaerense rompe con las estadísticas.

¿Cuántos argentinos se esperan en el Gran Premio de Brasil? Sólo por paquetes turísticos, la cifra supera los 12.000 fanáticos, pero muchos viajarán de manera particular y por eso se estima que habrá alrededor de 18.000 fanáticos de Colapa en el trazado paulista.

La mayoría de los vuelos partieron desde Buenos Aires y el precio subió en los últimos días. Los que sacaron los pasajes a último momento, tuvieron que pagar 1.200 dólares, solo por traslados. Con anterioridad, claro está, los costos bajaban. Uno de los paquetes más baratos, que incluía dos noches de hotel y la entrada para Interlagos, salía alrededor de 1.650 dólares, aunque en uno de los sectores más económicos de las tribunas.

Todo bien con Brasil y con Bortoleto

Franco Colapinto es un gran admirador de Ayrton Senna, siempre le tira flores al Gran Premio de Brasil y también tiene una gran relación con Gabriel Bortoleto, que será local a bordo del Sauber. Ambos correrán en Interlagos y se robarán todas las miradas.

Gabriel y Franco, las esperanzas sudamericanas en La Máxima.

Bortoleto, de 21 años, viene de sumar puntos en cinco carreras, algo poco habitual para un novato con un monoplaza que todavía está lejos de los más competitivos. El paulista llega motivado: corre en casa y atraviesa su mejor momento desde que subió a la F1.

Colapinto, de 22, representa la esperanza argentina. Tras su buen paso por las categorías menores, logró un asiento en Alpine y se transformó en el primer piloto nacional en décadas en tener un lugar estable en la Fórmula 1. Aunque los resultados todavía no lo acompañaron, su presencia despertó el interés del público local y volvió a poner la bandera argentina en el paddock.