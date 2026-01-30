Las primeras palabras de Kendry Páez como jugador de River: «Ganar muchos títulos»

Este miércoles, River protagonizó, en silencio, uno de los mejores fichajes del mercado de pases con la incorporación de Kendry Páez.

El delantero, de 18 años, llegó a préstamo desde Chelsea. La cesión es por 18 meses, aunque los Blues tienen la opción de repescarlo tanto en junio como en diciembre de 2026. Páez estaba cedido en Racing de Estrasburgo, pero al no conseguir los minutos esperados, el equipo de Londres interrumpió el préstamo y aceptó la propuesta del Millonario.

Marcelo Gallardo reconoció que ya lo habían buscado a mediados del año pasado, cuando marchó a préstamo al equipo de la Ligue 1. En ese momento, Chelsea priorizó su continuidad en el Viejo Continente, pero ahora eligió al conjunto de Núñez para que continúe su desarrollo como jugador.

Páez llegó hoy a Argentina y ya se realizó la revisión médica protocolar. Además, le dejó un mensaje a los hinchas de River: «voy a dar lo mejor de mí para poder ganar muchos títulos y darle una alegría a la hinchada», señaló.

"VOY A DAR LO MEJOR PARA GANAR MUCHOS TÍTULOS Y DARLE UNA ALEGRÍA A LA HINCHADA". Las primeras palabras de Kendry Páez como jugador de River: ¡Afirmó que ya siente "AMOR" por el club!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sGDLNWwZUi — SportsCenter (@SC_ESPN) January 30, 2026

El zurdo intentará ganarse un lugar en el once titular, aunque sabe que la tiene difícil por el gran rendimiento de Juanfer Quintero en los dos primeros partidos. De todas formas, podrían jugar juntos: la decisión pasará por Gallardo.

A sus 18 años, Páez ya usa la 10 de Ecuador y quiere conseguir continuidad para poder llegar en el mejor nivel posible al Mundial 2026, bajo las órdenes de Sebastián Beccacece. Ecuador integra el Grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil.