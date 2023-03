Las urgencias de Independiente y el probable salto de Defensa a la cima de la Liga Profesional: partidos, hora y tevé

Independiente, que suma seis presentaciones sin triunfos y tiene a su entrenador Leandro Stillitano en la cuerda floja, será local (19:00, ESPN) ante Colón con la urgencia de lograr los tres puntos, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad hoy a la octava fecha de la Liga Profesional.



No es bueno el clima en Independiente, no gana desde la primer jornada cuando venció a Talleres en Córdoba y la gente está impaciente. La nueva dirigencia, encabezada por el presidente Fabián Doman, intenta pagar las deudas dejadas por el gobierno de Hugo Moyano, pero el hincha también desea que el equipo gane.



Como si fuera poco Doman manifestó durante la semana “no me gusta ser presidente y que mi equipo no gane hace seis fechas” evidenciando descontento con el ciclo de Stillitano cargo del equipo. Lo concreto es que si el Rojo no obtiene hoy un buen resultado, el futuro del DT en Avellaneda estaría en duda.



En Vicente López (19:00, TNT Sports), Platense suma siete unidades en el campeonato y tiene la expectativa de conseguir una victoria para alcanzar a Sarmiento en los promedios; al tiempo que Defensa y Justicia llegará con la chance de subirse a la punta, ya que cuenta con 14 unidades (16 tiene el líder, San Lorenzo).



Nicolás Uvita Fernández, la cuota goleadora de Defensa y Justicia que quiere ser líder del campeonato.

La jornada sabatina comenzará a 16:30 (TNT Sports) en Sarandí, Arsenal, que ocupa el último lugar en la tabla de promedios y corre serio riesgo de descender en esta temporada, será local ante Tigre.



El Matador viene de sufrir dos derrotas seguidas y la campaña de los dirigidos por Diego Martínez es floja ubicándose con ocho unidades, pese a contar con el goleador Mateo Retegui, quien aceptó jugar para el seleccionado Italiano.



A las 21:30 habrá dos partidos: en Tucumán, Atlético (6) recibirá a Barracas (8) y en Mendoza Godoy Cruz (9) hará lo propio con Belgrano (11), de buena campaña.

El programa completo para hoy

16:30 (TNT Sports)

Arsenal vs. Tigre



19:00 (TNT Sports)

Platense vs. Defensa



19:00 (ESPN Premium)

Independiente vs. Colón



21:30 (TV Pública)

A. Tucumán vs. Barracas Central

21:30 (TNT Sports)

Godoy Cruz vs. Belgrano