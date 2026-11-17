El Williams Cosworth del argentino se mostró rápido desde el viernes, pero el choque con Piquet el domingo por la mañana lo cambió todo.

Inevitablemente, la previa del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, a celebrarse el fin de semana venidero, traslada al fanático tuerca a un doloroso recuerdo: el día más triste en la carrera deportiva de Carlos Alberto Reutemann.

La primera edición de la Fórmula 1 en la “Ciudad del Pecado” ocurrió en 1981, en el estacionamiento del glamuroso Hotel Caesars Palace; una iniciativa de Bernie Ecclestone que no muchos, de quienes lo acompañaban en la junta directiva, veían con buenos ojos.

La cita norteamericana marcó el cierre de aquella temporada. Lole, que vivió un convulsionado año con el equipo Williams, llegó a ese último compromiso como líder del campeonato por apenas un punto sobre el brasileño Nelson Piquet, que competía con el poderoso Brabham Cosworth; curiosamente, la escuadra de Bernie, dueño entonces de la F1.

Contextualizando, el santafesino pagó cara la desobediencia de Jacarepaguá a principio de año, cuando no dejó pasar a su coequiper Alain Jones y venció en Brasil (luego repitió en Zolder). De allí en más, y aunque el argentino se mantuvo a tope de campeonato, el equipo británico le dio la espalda.

A tal punto, que, promediando la temporada, Frank Williams cambió de proveedor de neumáticos: de Michelin, la marca predilecta de Lole, a Goodyear. Otra astuta jugada de Ecclestone, que, además del negocio y los millones que puso sobre la mesa la empresa norteamericana, pretendía que los dos monoplazas batallaran con el mismo equipamiento (compartían marca de motores y gomas).

Zolder (Bélgica), 1981. Lole, todavía entristecido por haber atropellado el viernes a un mecánico de Osella, obtenía su última victoria en F1.

Contra todos los adversarios posibles (hasta la masajista, según contó hace dos años Ecclestone), Reutemann se las ingenió para ser el más rápido en el arranque de la actividad. De hecho, el santafesino se quedó con el mejor tiempo clasificatorio, asegurándose la Pole y la gran chance de título mundial, algo que Argentina no conocía desde los gloriosos años de Fangio.

Pero el viernes por la tarde, en el ensayo libre post clasificación, Piquet obstaculizó al Lole en plena vuelta rápida y ambos de tocaron, llevándose la peor parte el Williams N°2 del argentino, con importantes daños en la suspensión delantera.

El dichoso encontronazo entre Piquet y Reutemann. El brasileño (N°5) obstruyó el paso del argentino y ambos autos se tocaron.

Ante ese escenario, Williams optó por cambiar al monoplaza muleto para la carrera del sábado, alternativa a la que Lole se opuso. Pero la decisión final corrió por cuenta del equipo, que envió a Reutemann a pista con un auto que, desde el semáforo verde, se mostró lento, indócil y con evidentes problemas mecánicos (aseguran que la caja de cambios estaba rota).

En consecuencia, el santafesino, que únicamente debía finalizar por delante de Piquet para alzarse con la corona, vio cómo la gran oportunidad de su vida se le escurría vuelta tras vuelta. Hubo críticos que lo cuestionaron por no devolverle «gentilezas» al brasileño cuando se lanzó a superarlo en carrera. A lo que Reutemann, años más tarde, respondió: “cada uno tiene una conducta en la vida y yo fue leal a mis principios”.

Aunque comenzó el campeonato de 1982, el santafesino finalmente le dijo adiós a la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Brasil. Aquel episodio de Las Vegas fue la última vez que Argentina pudo quedar en lo más alto de un Mundial de Fórmula 1.