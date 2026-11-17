La Municipalidad de Cipolletti realizó la apertura de sobres de la licitación para recuperar el Fortín Primera División, ubicado en la intersección de las rutas 22 y 151. Cinco empresas presentaron sus ofertas para ejecutar la restauración y puesta en valor de este edificio: E&F Servicios, Rutas del Valle SAS, PI Group SRL, OM Energy SAS y QTH SRL.

Según informaron desde el Ejecutivo, ahora comenzará la evaluación legal y técnica de las propuestas presentadas. Una vez finalizada esa instancia, se estima que la adjudicación de la obra se realizará dentro de los próximos 20 días.

Así proyectan el Fortín tras las remodelaciones. Render: municipio de Cipolletti.

El edificio será refaccionado para convertirlo en un espacio destinado a conservar el patrimonio histórico de la ciudad. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $248.500.000 y un plazo de ejecución de cuatro meses corridos. Desde el Ejecutivo adelantaron que los trabajos podrían comenzar dentro de los próximos 60 días, es decir, a principios de 2027.

Cómo será la restauración del edificio

La intervención apunta a recuperar el edificio histórico ubicado en el cruce de las rutas nacionales 22 y 151 y transformarlo en un espacio destinado a preservar y difundir el patrimonio de Cipolletti.

El proyecto contempla la restauración y adecuación de unos 110 metros cuadrados cubiertos, además del acondicionamiento de otros 580 metros cuadrados correspondientes a los espacios exteriores y sectores de parquización.

En el interior se proyecta la creación de tres espacios principales: una sala de exposición histórica, un archivo histórico y una sala para exhibir objetos. También se incorporarán muebles expositores, nuevos sistemas de iluminación y las instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización necesarias para su funcionamiento.

Los trabajos edilicios incluirán reparaciones en la cubierta, muros, revoques, pisos, cielorrasos, carpinterías y elementos de madera. Además, se renovarán las terminaciones y la pintura, mientras que las aberturas y puertas serán reemplazadas por nuevas carpinterías de PVC símil madera.

La puesta en valor también alcanzará el entorno del inmueble. Se realizarán mejoras en cerramientos, rejas, veredas y senderos, además de tareas de acondicionamiento y parquización para facilitar la circulación de visitantes.

La historia del Fortín Primera División se remonta a junio de 1879, cuando las tropas del Ejército Argentino llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén y levantaron una primera fortificación denominada Fortín Confluencia. Meses después se construyó el Fortín Primera División, bajo la jurisdicción de la Primera División del Ejército expedicionario del Río Negro, y los documentos ubican su fundación en septiembre de 1879.