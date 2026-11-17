ANSES miércoles 18 de noviembre 2026: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones con aumento y bono
ANSES avanza este miércoles 18 de noviembre 2026 con los pagos de jubilaciones mínimas, AUH, SUAF, Embarazo y Prenatal. Conocé las terminaciones de DNI habilitadas y los montos netos de bolsillo.
Este miércoles 18 de noviembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida una nueva tanda de haberes que alcanza a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, junto con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), la Asignación por Embarazo (AUE) y Prenatal.
Todas las transferencias de la jornada incorporan el reajuste mensual del 1,93%, dispuesto por la Resolución 304/2026, y el bono extraordinario de $70.000, fijado mediante el Decreto 1296/2026, consolidando un ingreso neto en cuenta superior a los $500.833 para el piso jubilatorio en Río Negro, Neuquén y todo el país.
Calendario de pagos ANSES miércoles 18 de noviembre 2026: todas las prestaciones y terminaciones de DNI
Las acreditaciones programadas por el organismo previsional, para esta tercera jornada hábil de la semana, se distribuyen de la siguiente manera:
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($514.158,46 brutos con bono): perciben sus haberes los titulares cuyos documentos finalizan en 7.
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF): se deposita la prestación mensual para los documentos terminados en 5.
- Asignación por Embarazo (AUE): reciben el giro bancario las beneficiarias con documento finalizado en 5.
- Asignación por Prenatal: se habilita el cobro para los documentos terminados en 5 (mientras que las asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción mantienen abierta su ventana general para todas las terminaciones hasta el 10 de diciembre 2026).
ANSES: una por una, qué prestaciones paga ANSES este miércoles y cuál es el haber neto
|Prestación liquidada por ANSES (18/11/2026)
|Terminación de DNI
|Haber / Monto bruto (1,93%)
|Bono / Complementos
|Importe neto de bolsillo
|Jubilación mínima garantizada
|7
|$444.158,46
|$70.000,00
|$500.833,70
(tras descuento PAMI)
|AUH y Asignación por Embarazo (General)
|5
|$159.611,00
|Alimentar / Leche ($60.203)
|$127.688,80
(80% directo por hijo)
|AUH y Embarazo Zona 1 (Patagonia)
|5
|$207.494,30
|Alimentar / Leche ($60.203)
|$165.995,44
(80% directo por hijo)
|Asignación Familiar por Hijo / Prenatal
|5
|Escala según ingreso familiar
|Sin bono adicional
|Hasta $79.805,50 (Rango 1)
Mi ANSES y recibo digital: cómo consultar con CUIL el depósito de noviembre 2026 y los refuerzos alimentarios
Antes de dirigirse a los cajeros automáticos, los beneficiarios disponen de canales digitales gratuitos para verificar el detalle exacto de su liquidación:
- Descarga del recibo de haberes en Mi ANSES: ingresando con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social a la aplicación móvil o al sitio web oficial, los jubilados pueden revisar el comprobante de noviembre y confirmar que el descuento obligatorio del 3% para PAMI ($13.324,75) se haya aplicado exclusivamente sobre el haber básico sin afectar el bono extraordinario de $70.000.
- Control de Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: en la misma liquidación mensual de AUH y Embarazo figura acreditado de manera automática el subsidio alimentario del Ministerio de Capital Humano ($72.250 por un hijo, $113.299 por dos y $149.425 por tres o más) y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días ($60.203 para niños de hasta 3 años).
- Pago íntegro del 100% en menores de 5 años: aquellos titulares de AUH con niños de hasta 5 años cuyos controles sanitarios fueron validados por cruce automático entre el Ministerio de Salud y ANSES bajo la Resolución 290/2026 perciben la totalidad de la asignación sin la retención preventiva del 20%.
Comentarios