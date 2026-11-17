Este miércoles 18 de noviembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida una nueva tanda de haberes que alcanza a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, junto con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), la Asignación por Embarazo (AUE) y Prenatal.

Todas las transferencias de la jornada incorporan el reajuste mensual del 1,93%, dispuesto por la Resolución 304/2026, y el bono extraordinario de $70.000, fijado mediante el Decreto 1296/2026, consolidando un ingreso neto en cuenta superior a los $500.833 para el piso jubilatorio en Río Negro, Neuquén y todo el país.

Calendario de pagos ANSES miércoles 18 de noviembre 2026: todas las prestaciones y terminaciones de DNI

Las acreditaciones programadas por el organismo previsional, para esta tercera jornada hábil de la semana, se distribuyen de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($514.158,46 brutos con bono) : perciben sus haberes los titulares cuyos documentos finalizan en 7.

: perciben sus haberes los titulares cuyos documentos finalizan en 7. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) : se deposita la prestación mensual para los documentos terminados en 5.

: se deposita la prestación mensual para los documentos terminados en 5. Asignación por Embarazo (AUE) : reciben el giro bancario las beneficiarias con documento finalizado en 5 .

: reciben el giro bancario las beneficiarias con documento finalizado en . Asignación por Prenatal: se habilita el cobro para los documentos terminados en 5 (mientras que las asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción mantienen abierta su ventana general para todas las terminaciones hasta el 10 de diciembre 2026).

ANSES: una por una, qué prestaciones paga ANSES este miércoles y cuál es el haber neto

Prestación liquidada por ANSES (18/11/2026) Terminación de DNI Haber / Monto bruto (1,93%) Bono / Complementos Importe neto de bolsillo Jubilación mínima garantizada 7 $444.158,46 $70.000,00 $500.833,70

(tras descuento PAMI) AUH y Asignación por Embarazo (General) 5 $159.611,00 Alimentar / Leche ($60.203) $127.688,80

(80% directo por hijo) AUH y Embarazo Zona 1 (Patagonia) 5 $207.494,30 Alimentar / Leche ($60.203) $165.995,44

(80% directo por hijo) Asignación Familiar por Hijo / Prenatal 5 Escala según ingreso familiar Sin bono adicional Hasta $79.805,50 (Rango 1)

Mi ANSES y recibo digital: cómo consultar con CUIL el depósito de noviembre 2026 y los refuerzos alimentarios

Antes de dirigirse a los cajeros automáticos, los beneficiarios disponen de canales digitales gratuitos para verificar el detalle exacto de su liquidación: