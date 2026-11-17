El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 3° de Roca. Foto Archivo.

Saltó un paredón y lo detuvieron. El episodio se registró en General Roca esta madrugada en el sector de Maipú e Hipólito Yrigoyen, frente a unos consultorios odontológicos, luego de una alerta del Centro de Monitoreo. A partir de esta, se dio aviso de la presencia de una persona que había trepado un paredón perimetral para ingresar a una propiedad.

Luego del aviso, personal de la Comisaría 3.° se dirigió al lugar y entrevistó a una vecina de 56 años, quien manifestó haber escuchado ruidos extraños provenientes de la obra lindera a su vivienda.

Con la autorización de la mujer, los efectivos ingresaron al predio a través del patio contiguo y realizaron un rastrillaje. Durante el procedimiento encontraron al sospechoso de 34 años escondido en el baño de la planta baja, donde fue reducido y aprehendido.

Quedó detenido por violación de domicilio

Según se informó, el inmueble no presentaba daños materiales. Posteriormente, el propietario de 49 años de la construcción en Maipú e Hipólito Yrigoyen radicó la denuncia penal y señaló que la única persona autorizada a ingresar al lugar es el albañil que trabaja en la obra.

Por disposición de la fiscal de turno, el hombre quedó detenido e imputado por el delito de violación de domicilio.