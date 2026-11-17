A diez meses de la tragedia ocurrida durante un campamento en la provincia de Neuquén, la denominada «Ley Joaquín» (Expediente 17/26) quedó a un paso de convertirse en norma nacional.

Este martes, durante la reunión de la Mesa Política realizada en Casa Rosada, el oficialismo ratificó que el proyecto será tratado en la sesión del Senado de la Nación prevista para este jueves 19 de noviembre 2026, luego de haber obtenido dictamen unánime en la Comisión de Deportes el pasado 4 de noviembre 2026.

Qué establece la Ley Joaquín para clubes, escuelas y plazas de todo el país

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 27 de agosto 2026, aprobada con 220 votos afirmativos y ningún rechazo, fija estándares técnicos obligatorios para evitar vuelcos, desprendimientos o impactos graves en espacios deportivos y recreativos, tanto públicos como privados:

Equipamiento alcanzado : regula la instalación, sujeción, peso, amortiguación y mantenimiento periódico de arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, además de aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza.

: regula la instalación, sujeción, peso, amortiguación y mantenimiento periódico de arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, además de aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza. Alcance territorial : rige en clubes de barrio, establecimientos educativos, predios recreativos, campamentos y plazas municipales de toda la Argentina.

: rige en clubes de barrio, establecimientos educativos, predios recreativos, campamentos y plazas municipales de toda la Argentina. Autoridad y control: la Subsecretaría de Deportes de la Nación actuará como organismo coordinador encargado de elaborar las guías técnicas mínimas, mientras que cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires definirán, mediante su adhesión, las autoridades locales de fiscalización y el régimen de sanciones.

El origen de la Ley Joaquín en el Senado: el caso de Joaquín Stefano Gatto en Neuquén

El proyecto lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años oriundo de Ramos Mejía que falleció en enero 2026 tras el desplome de un arco de fútbol de 160 kilos que carecía de anclaje seguro durante un campamento en Neuquén.

A partir de ese hecho, sus padres impulsaron una campaña nacional para exigir controles preventivos en todas las instalaciones donde juegan niños y adolescentes.

En la Cámara alta, el expediente recibió una moción de preferencia el 29 de octubre 2026 y obtuvo despacho favorable (Orden del Día 419/26) en una reunión encabezada por el vicepresidente de la Comisión de Deportes, Maximiliano Abad (UCR), con el acompañamiento de todos los bloques políticos, incluido el respaldo expresado por el senador Fernando Salino.