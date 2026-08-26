Lautaro Bianco, la joya que Boca subirá de Reserva para reemplazar a Tomás Aranda

Por la lesión de Aranda, el juvenil de la Reserva se sumará al plantel Xeneize.

En Boca ya comienzan a trabajar pensando en la baja de Tomás Aranda tras la rotura de peroné que lo mantendrá fuera de las canchas hasta 2027. Con la duda de quien tomará su lugar en el once titular aún en el aire, el cuerpo técnico decidió como primera medida que Lautaro Bianco, diez de la Reserva, entrene con la Primera a partir de este sábado.

A su vez, desde el Xeneize aseguran que no contratarán reemplazantes en el mercado de pases y que buscarán la solución con las piezas que ya se encuentran dentro del club.

Bianco, categoría 2007 como Leonel Flores y Aranda, es un enganche de características similares al «10», heredando ese mismo dorsal una vez que Aranda pasó al plantel profesional.

Si bien no tiene la misma facilidad para encontrar pases, si tiene velocidad, una buena gambeta, facilidad para el uno contra uno y una pegada desde lejos incluso mejor que la de «Chicle«.

Oriundo de Morón, Bianco debutó en Reserva a inicios del año pasado y firmó su contrato profesional en julio de 2025 a los 18. La extensión del mismo es hasta diciembre de 2029.

El futbolista fue titular hoy en el triunfo del cuadro de la Ribera ante Estudiantes en La Plata por el Torneo Proyección y aunque no tuvo intervención directa en los goles, se llevó todos los reflectores del juego. Al finalizar del encuentro, le dedicó unas palabras a su compañero: «Quiero mandarle un saludo a Tomi Aranda que está con esa lesión».

«El Predio es mi segunda casa», llegó a afirmar el juvenil en agosto del año pasado en diálogo con El Canal de Boca, en una entrevista en la que también aseguró que su más grande sueño es debutar con el cuadro de la Ribera y que su máximo ídolo es Juan Román Riquelme.

No está claro cuando será su primera convocatoria ni cuando podría ser su debut. Según se supo, podría ocurrir tras el partido ante Lanús, Boca podría subir a Bianco definitivamente al plantel de primera división.

Por lo pronto, las principales alternativas a suplir a Aranda son Alan Velasco, Leonel Flores, Carlos Palacios o incluso Kevin Zenón.

Con información de TyC Sports.