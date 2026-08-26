Cómo fue la lesión de Aranda en el entrenamiento de Boca: «Se le trabó el botín»

Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné en el entrenamiento de Boca. (Foto: Clarín Fotografía)

Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha en el entrenamiento de Boca y se deberá operar lo que lo dejaría afuera de las canchas hasta el año que viene.

El juvenil de 19 años se lesionó en la práctica en un movimiento desafortunado. Le pasó solo y no se trató de un golpe con otro compañero.

Le quedó el botín trabado en el césped al girar en lo que se conoce como una sindesmosis, que se trata de una esguince alto de tobillo que deriva en fractura.

La lesión ocurrió en el «rondo» que los jugadores hacen para entrar en calor. Rápidamente lo atendieron los médicos y se hizo los estudios que constataron la fractura.

La recuperación de Aranda luego de la operación será de, por lo menos, 4 meses. Por esa razón, recién podría volver en la pretemporada del 2027.

El juvenil es una pieza clave para Boca y desde abril que no se perdía un partido. Arruabarrena deberá decidir si lo reemplaza con Alan Velasco o modifica el esquema.

Aranda ya fue convocado por Lionel Scaloni en la Selección Argentina y era probable que vuelva a ser citado para la fecha FIFA de septiembre.