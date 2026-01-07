Lautaro Martínez, clave en la llegada de Valentín Carboni a Racing

Valentín Carboni ya se realizó la revisión médica y es nuevo refuerzo de Racing. El talentoso jugador llegó proveniente del Inter de Milán, a préstamo por 12 meses y sin opción de compra.

“Estoy muy contento de estar acá y agradecido con el presidente de Racing y con el Inter. Cuando me dijeron que estaba esta posibilidad de jugar en un club así de grande como Racing no lo dudé”, comentó Carboni al terminar los chequeos médicos.

"ME INCLINÓ MIS SENTIMIENTOS. CUANDO ME DIJERON QUE ESTABA ESTA POSIBILIDAD DE JUGAR EN UN CLUB ASÍ DE GRANDE COMO RACING, NO LO DUDÉ"



🗣️ Primeras palabras de Valentín Carboni como jugador de la Academia



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NpruF9Ri30 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 7, 2026

El argentino, de 20 años, es campeón de la Copa América 2024, certamen en el que disputó un partido: el último de la fase de grupos ante Perú, ingresando por Ángel Di María. Este año también disputó el Mundial de Clubes con el Inter, donde marcó un gol, y luego se marchó a Genoa a préstamo.

Sin embargo, en el club genovés, bajo la conducción de Daniele De Rossi, no tuvo los minutos que esperaba, por lo que Inter decidió interrumpir la cesión y el jugador regresó a Milán. Allí mantuvo una charla clave con el capitán del equipo: “Hablé con Lautaro (Martínez) y me dijo que le dé para adelante, que venía a un gran club”.

Además, fue consultado acerca del número que utilizará en Racing, con la ‘10’ libre tras la salida de Luciano Vietto: «¿La 10? No me interesa el número, no depende de mí. Yo voy a dar todo y jugar como sé”, sentenció el zurdo.

Carboni es, sin dudas, un refuerzo de jerarquía, cuya llegada habría sido imposible sin la gestión de Diego Milito como presidente. Además, el vínculo institucional con el Inter —donde Javier Zanetti es vicepresidente— también fue clave para concretar la operación.