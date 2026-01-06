Racing ya tiene a Carboni y Miljevic, cómo sigue el mercado de pases

Racing viajó a Paraguay para realizar la parte más fuerte de la pretemporada mientras se sigue moviendo fuerte en el mercado de pases. A la espera de Valentín Carboni, que llegará a préstamo desde Inter, y con negociaciones destrabadas por Matko Miljevic, La Academia sigue con atención la actualidad de distintos futbolistas.

Las variantes que analiza Costas para reforzar a La Academia

Con la salida de Facundo Mura, que terminó su contrato y se fue libre al Inter Miami de Estados Unidos, el conjunto de Avellaneda buscará darle rodaje a Tobías Rubio, que regresó de su préstamo en Defensa y Justicia,

Será suplente de Gastón Martirena en la banda derecha, pero también analiza variantes: el colombiano Santiago Arias es del interés, un poco más atrás aparece Lucas Blondel, relegado en Boca, y Eros Mancuso, que descendió con Fortaleza en Brasil, dependerá de si el uruguayo sigue en el club o es vendido.

Otros nombres que dieron vueltas durante las últimas semanas son los de Franco Cristaldo, futbolista ex-Boca y Huracán, que actualmente se desempeña en el Gremio brasileño, y de Gastón Lodico, volante de Instituto y fanático de Racing,

Lo de Lodico había surgido ante las dificultades por Miljevic pero, con lo del nacido en Estados Unidos cerrado, ya no correrían como posibilidades concretas, al menos que se produzca alguna venta.