River está interesado en una figura de Racing y ya preguntó condiciones

Luego de la llegada de Matías Viña este domingo, River sigue pensando en reforzar la parte defensiva para 2026. Hace instantes se conoció que el Millonario puso los ojos sobre una figura de la Academia, que podría ser el cuarto refuerzo del equipo de Marcelo Gallardo.

Ante una nueva negativa por Jhohan Romaña, la dirigencia busca nuevas alternativas. En las últimas horas, San Lorenzo rechazó una segunda oferta de River, que consistía en 2 millones y medio de dólares por el 50% del pase. El Ciclón se negó y pidió el doble por el 80% del jugador. Con estas condiciones, la negociación seguramente no prosperará.

Con este panorama, comenzó una nueva búsqueda por un central de jerarquía. Allí apareció el nombre de Marcos Di Cesare, defensor de la Academia. Luego de la aprobación de Gallardo, Di Carlo se comunicó con la dirigencia de Racing para consultar condiciones, en una operación que se espera que no sea nada sencilla.

La buena noticia para el Millonario es que están dispuestos a negociar. A pesar de ser clave en la obtención de la Sudamericana en 2024, el futbolista perdió terreno en el último año, en un sector sobrepoblado de la Academia, donde hay cinco centrales.

River ya tiene una idea del precio que deberá pagar por el futbolista: alrededor de 6 millones de dólares por el 70% del pase que posee Racing (el 30% restante es propiedad de Argentinos), ya que el Santos intentó ficharlo por un precio menor a este y recibió esta contraoferta. Habrá competidores por el defensor de 23 años, ya que desde la Lazio hicieron un sondeo en los últimos días.

Además, se conoció que, ante una posible salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central, River apuntaría a Facundo Cambeses, figura de Racing. Según el periodista Hernán Castillo, el Millonario iniciaría negociaciones por el arquero de la Academia. Aunque hay una gran dificultad: tiene una clausula de rescisión de 15 millones de dólares

Ledesma, a un paso de Central

Luego de que se estancaran las negociaciones entre River y Rosario Central por Jeremías Ledesma, este martes el contacto volvió y el arquero está muy cerca de volver al Canalla, donde inició su carrera como profesional.

El arquero de 32 años llegaría al equipo de Jorge Almirón a préstamo por un año con una obligación de compra por objetivos cumplidos. La posible salida de Ledesma se da luego de la lesión de Franco Armani, que difícilmente estará para el debut del torneo frente a Barracas. Ante este panorama, quien arrancaría el Apertura en el arco sería Santiago Beltrán, el «1» de la Reserva.