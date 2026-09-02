Lautaro Martínez habló del interés de Barcelona: «Los rumores eran ciertos»

Su nombre no estuvo ajeno en el mercado de pases europeo recien concluido. Luego de su gran actuación con la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026, Lautaro Martínez incrementó aún más su valor y consideración a nivel mundial.

Uno de los rumores que circuló en torno a su futuro deportivo lo vinculó fuertemente a Barcelona de España. El club catalán, tras la imposibilidad de avanzar con el argentino Julián Álvarez, apuntó decididamente por el Toro de Inter de Milán.

El Neroazurro, sin embargo, no se abrió al diálogo sobre una posible negociación, asumiendo que el capitán es intransferible. Aunque los sondeos del club catalán no se hicieron de forma directa con la entidad italiana, sino a través del propio futbolista. Eso mismo reconoció hoy Lautaro, en una entrevista con Sky Italia.

«Recibir estas ofertas siempre es un halago porque uno trabaja para mantenerse en lo más alto del fútbol. Los rumores eran ciertos”, contó el delantero argentino, presente en la Gran Gala del Calcio

Más allá del halago de cautivar la atención de una potencia mundial como el Barsa, el delantero bahiense se mantiene fiel al club que apostó por él cuando todavía era una proyección en el fútbol argentino.

«Siempre he dicho que quiero quedarme en el Inter, junto a mis compañeros y a nuestra afición. Mientras ellos me quieran, me quedaré en este club. Todos sabemos que en el mundo del fútbol, cuando ya no sirves, te echan”, señaló entre sonrisas.

Por ahora, el mensaje de Lautaro es claro: el interés de Barcelona existió, pero su presente y su deseo pasan por Inter, club con el que disputó dos finales de Champions League en el pasado.

“Estar en el Inter es un orgullo, soy feliz. Quiero quedarme aquí y luchar cada día por seguir creciendo y peleando por los grandes títulos”, cerró.