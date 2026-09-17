Le sobró tiempo: Max Verstappen arrasó en el especial desafío de Karting contra 100 rivales

El tetracampeón de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, necesitó de apenas 13 vueltas y 35 minutos para superar a los 100 competidores rivales que lo enfrentaron ayer en el evento de karts denominado «Max vs 100», transmitido en vivo por televisión desde Silverstone.

El piloto de Red Bull ganó el desafío en menos tiempo del otorgado por los organizadores del evento, que le habían concedido un máximo de 30 vueltas y 75 minutos para poder adelantar a todo el pelotón largando desde el fondo de la grilla. La competencia se realizó en una pista modificada dentro del Silverstone Circuit de Inglaterra.

El piloto de 28 años, que asumió con entusiasmo el desafío propuesto por la propia marca Red Bull, adelantó a más de 60 rivales (iban quedando eliminados) en la mismísima y caótica primera vuelta. Finalmente, completó el desafío en 13 vueltas y 35 minutos.

COMEÇOU: MAX VERSTAPPEN VS 100 KARTS



LOUCURA TOTAL!!!!! pic.twitter.com/GmpCs6JpZW — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) September 16, 2026

El periodista neerlandés de F1 Jacky Martens, quien cubre habitualmente las carreras de Verstappen, partió desde la Pole Position y fue el último piloto en ser adelantado, en una parrilla que incluía a creadores de contenido de redes sociales, celebridades y atletas de Red Bull.

«Creo que esa fue la mejor de todas«, bromeó Verstappen, ganador de 71 Grandes Premios en su carrera dentro de la Fórmula 1, que actualmente marcha 6° en el mundial de pilotos.

«Mi primera vuelta fue bastante increíble«, añadió. «Pasaron muchas cosas y, de hecho, algunos coches se quedaron atrapados, pero yo siempre logré estar del otro lado, así que no me quedé atrapado«, cerró el neerlandés.