Las dos equipos que analiza Scaloni para el primer amistoso de la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para el primer amistoso de esta fecha FIFA frente a Bolivia. El partido se disputará este miércoles en el Mario Alberto Kempes de Córdoba desde las 20 y Scaloni ya tiene en mente el equipo que pondrá en cancha.

Esta tarde y desde las 15:30, la Albiceleste tendrá su último entrenamiento en Ezeiza antes de este compromiso. A las 14:45, el DT hablará en conferencia de prensa.

El entrenador tiene en mente cambiar el clásico 4-3-3 y buscar un nuevo esquema ante la ausencia de Messi. Allí aparecen dos posibilidades: un 4-3-1-2 o un 4-2-3-1. En el primer armado, el mediocampista de contención sería Mac Allister, con Palacios y Barco ubicados por las bandas. Por delante, estaría Nico Paz y la doble punta conformada por Lautaro y Julián.

En la otra opción hay doble base de contención con Mac Allister y Palacios. Mas adelante, aparece el nombre de Mastantuono con Paz por las bandas altas. Además, Julián se posicionaría por detrás de Lautaro, que en este esquema sería el único punta.

El entrenamiento de este lunes tuvo un clima distendido.

En el arco y en defensa no hay dudas: Dibu Martínez estará bajo los tres palos y la línea de fondo estará integrada por Agustín Giay en la banda derecha, la firme dupla central de Cuti Romero y Licha Martínez y Facundo Medina jugará por la izquierda.

Por eso, queda por definir el parado del equipo pero solo habría una duda en cuanto a nombres: Franco Mastantuono y Valentín Barco pelean un lugar en el once inicial.

La Albiceleste tendrá varias bajas para este duelo. Almada (fue desafectado de la convocatoria por lesión), Molina y Paredes (no convocados) deberán cumplir una, siete y 10 fechas de suspensión, respectivamente. Enzo Fernández que está entrenando con el grupo también debe cumplir un partido de castigo. Además, Tobías Andrada está afuera de este partido por una contractura pero llegaría para el partido con Burkina Faso y Tagliafico se entrena diferenciado y estaría recién para la despedida de Messi el próximo 6 de octubre.