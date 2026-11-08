Leandro Paredes volvió para ser campeón en Boca y redobla la apuesta: “Queremos ir por todo”

Llenó La Bombonera cuando volvió y tuvo que esperar un año y cuatro meses para sacarse las ganas de ser campeón. Leandro Paredes, capitán de Boca, disfrutó el título como pocos, fue quien le dejó el lugar en la cancha al héroe Enner Valencia y después del pitazo final, festejó sin parar en el campo de juego.

En la entrevista con TNT Sports, el campeón del mundo apenas pudo decir unas palabras y se quebró. “Todos saben lo que significa este club para mí y no voy a poder seguir hablando. Gracias”, llegó a decir el capitán del campeón, mientras sus compañeros y familiares lo empezaban a rodear.

“Queremos ir por todo”

Algo más tranquilo, el volante pudo soltarse en el contacto que tuvo con ESPN. “No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo. Es un sueño para mí. Hoy mi psicóloga me mandó una frase ‘a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo nuestro propio sueño’”

Y siguió: “Me toca disfrutar a este grupo de jugadores, al que se fue a mitad de año, que han hecho un gran trabajo durante todo ese tiempo. Al cuerpo técnico de (Claudio) Úbeda, al del Vasco (Arruabarrena), a todos los que trabajan con nosotros porque han hecho un trabajo muy grande para que logremos esto”.

En el cierre, paró la pelota y dijo que “toca disfrutar por estas horas, pero a partir del lunes pensaremos en lo que viene porque tenemos cosas importantes por delante y queremos ir por todo”. Con el campeonato de Liga adentro, los cañones ahora apuntan a la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y los playoffs del torneo Clausura.