Arruabarrena, feliz por su nueva consagración en Boca y con la mira puesta en nuevos desafíos

Rodolfo Arruabarrena volvió a vivir una noche especial en La Bombonera. En poco más de cuatro meses, el Vasco construyó un equipo de autor y consiguió su tercer título como entrenador de Boca, tras la agónica victoria ante Defensa y Justicia que le permitió quedarse con el primer puesto de la tabla anual.

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Después de la consagración, el DT no ocultó su satisfacción por el objetivo cumplido y destacó la importancia del logro para el club. «El grupo venía hace un tiempo comiendo mierda, ahora que aprovechen. Pero no hay que hacer la plancha», expresó en la conferencia de prensa post-partido.

Sobre el desarrollo del encuentro, que se definió con el tanto de Enner Valencia en el cierre, resumió: «Fue un partido a lo Boca y el club necesitaba un título». Además, destacó la reacción de sus dirigidos: «Enfrente tuvimos un equipo que sabe lo que quiere y nos costó al principio. Ya en el segundo tiempo fuimos al frente con carácter, dejamos espacios, pero pudimos ganar el título que esperábamos».

La conquista tuvo un significado especial para Arruabarrena. El Vasco alcanzó los seis títulos en Boca: tres como futbolista y otros tres como director técnico. En su primera etapa en el banco, entre 2014 y 2015, había conseguido dos consagraciones. Esta vez, volvió a festejar después de asumir en junio, en un momento complicado para el equipo.

Los elogios de Arruabarrena para Valencia y Paredes

El entrenador también se refirió a dos de los grandes protagonistas de la consagración. Por un lado, valoró el aporte de Enner Valencia, quien llegó después del Mundial y terminó siendo decisivo con su gol ante Defensa y Justicia.

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«Volvió de un parate, tras el Mundial, es muy bueno, aporta jerarquía, es querible», señaló sobre el ecuatoriano. Sin embargo, enseguida advirtió que el equipo no puede relajarse: «No hagamos la plancha porque se nos viene otro rival duro como Banfield».

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También tuvo palabras destacadas para Leandro Paredes, a quien señaló como uno de los líderes positivos del plantel. «Es un muy buen grupo, con líderes positivos, que ganaron mucho e igual unen a todos. El ejemplo más claro de un líder positivo es Leandro Paredes. Algunas veces hay líderes que no son así, pero en su caso es muy bueno y aporta mucho», afirmó.

Por otra parte, Arruabarrena aclaró que las decisiones sobre el armado del plantel fueron consensuadas con Juan Román Riquelme, presidente del club. «Todas las salidas y llegadas de jugadores siempre fueron consensuadas con el presidente, Riquelme. A veces hay que ceder, él y yo, había que consensuar», explicó.

La agenda que se le viene a Boca

La celebración durará poco. El Xeneize tendrá por delante la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield el sábado 14 de noviembre y, una semana después, disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, en Barranquilla.

«Lo importante es tener las patas de la mesa ordenadas. No hay que bajar los brazos, hay que seguir. El sábado esperemos ganar y pasar a la final de la Copa Argentina. Después se nos viene la final de la Sudamericana», anticipó el entrenador.

Además, el Vasco dejó en claro que el objetivo es sostener la ambición del grupo y seguir peleando por más títulos. «Esperemos aflojarnos el 19 de diciembre y si llegamos a esa fecha significa que hicimos las cosas bien, luchando cada torneo», concluyó.

Por último, el Vasco también contó que recibió saludos de otros protagonistas del fútbol argentino tras la consagración. «Recibí mensajes de felicitaciones de Leo Ponzio, Jorge Almirón y Nico Diez», reveló. Y cerró con un deseo de continuidad: «El fútbol es así. A veces se gana y otras no, y esperemos seguir presentes en cada torneo».