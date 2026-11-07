Por un rato, la F1 pasó a segundo plano: así festejó Franco Colapinto la consagración de Boca desde Brasil

Su fanatismo por Boca Juniors es bien conocido. De hecho, la semana pasada en México, una periodista le notificó el resultado del Superclásico antes que hace la pregunta de rigor post carrera. Así de fanático es Franco Colapinto, que se hizo un rato en Interlagos para festejar la consagración del Xeneize.

Los dirigidos por el Vasco Arruabarrena vencieron agónicamente a Defensa y Justicia por 1 a 0 en La Bombonera y se quedaron con el primer puesto de la tabla anual, con 63 puntos. Y, como no podía ser de otra forma, el pilarense siguió cada minuto del encuentro desde el box de Alpine.

Junto al artista Bizarrap, amigo desde sus años de Fórmula 2, Franco siguió las alternativas del partido y festejó el triunfo luciendo la «5» de Leandro Paredes, capitán y emblema del Xeneize, que cumplió el primero de sus grandes objetivos deportivos en 2026.

El propio Biza, que hace dos años grabó un clip con el piloto argentino antes de su llegada a Alpine, posteó una foto en sus redes sociales, en la que Colapinto aprieta el puño y celebra con euforia la consagración del club de la Ribera.

La definición en La Bombonera fue dramática: Boca necesitaba ganar para asegurarse la cima y consiguió el tanto decisivo en los últimos instantes, cuando Rosario Central también estaba haciendo su parte ante Estudiantes de Río Cuarto. El triunfo por 2-0 del Canalla no alcanzó para arrebatarle la consagración al club de La Ribera, que terminó con 63 puntos, uno más que su escolta.

FRANCO JUNTO A BIZARRAP VIERON SALIR CAMPEÓN A BOCA EN LA ÚLTIMA! TREMENDO 😮‍💨 https://t.co/tbZVLwzgan — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) November 7, 2026

Y desde Brasil, Colapinto junto a Bizarrap no se perdieron un minuto. El productor musical acompañó la publicación con una frase breve y contundente: “Un o… bárbaro”. El comentario hizo referencia a la manera agónica en la que Boca consiguió el gol que le permitió quedarse con el campeonato.

La imagen rápidamente no hizo más que ratificar la pasión del piloto de Alpine por el Xeneize, algo que además puede verse en los colores que este fin de semana el argentino está utilizando en su casco para el GP de Brasil, que mañana lo verá largar desde el 15° puesto.