Integración femenino de básquet: Independiente ganó el clásico y es el único invicto

Las Rojas tienen andar ideal en el torneo y lograron un categórico triunfo en el Integración. (Independiente de Neuquén)

El torneo Integración femenino de básquet transita por su fase inicial y luego de cinco fechas, el único invicto es Independiente, que se ganó con claridad el clásico ante Pacífico. Las Rojas, con varias de las jugadoras que el fin de semana cerraron su participación en la Liga Nacional, fueron muy superiores y lograron un categórico 89-56 en el Viejo Ramírez.

Las Decanas estaban invictas y ahora bajaron al tercer lugar de las posiciones, porque en el medio está Biguá. Los parciales de la victoria de Independiente fueron 26-16, 46-26 y 70-42, en un duelo que no tuvo equivalencias.

Hanna Quintero (21 puntos), Lourdes Briones (19), Valentina Mendoza (15) y Alina Farías (13) fueron las máximas anotadoras en las Rojas, que también tuvieron poder rebotero en Valentina Canales, con 10. En las dueñas de casa goleó Milagros Herrera (21) y Claudia García cerró con doble-doble (15 más 11 rebotes).

Próximos juegos y posiciones

El torneo Integración seguirá el sábado 18 de abril con dos partidos: Escuela Municipal de Cipolletti vs. Centro Español, en Corpofrut; y Biguá vs. Cinco Saltos, en El Nido de Neuquén. Las posiciones: Independiente, 10 puntos (5-0); Biguá, 9 (4-1); Pacífico, 7 (3-1); Centro Español, Centenario y EM de Cipolletti, 6 (2-2); Cinco Saltos, 6 (1-4); Deportivo Roca, 5 (1-3); Club Plottier, 5 (0-5).

Todos los resultados y las goleadoras

Pacífico 56 (Herrera 21, García 15)-Independiente 89 (Quintero 21, Briones 19, Mendoza 15)

Cinco Saltos 63 (Catalina Salvo 17, Milagros Linares 16)-Club Plottier 31 (Ana Pereira 8)

Deportivo Roca 38 (Martina Pacheco 16)-EM Cipolletti 69 (Daniela Soto 15, Lara Lencina 15)

Centenario 50 (Milagros Gutiérrez 10)-Biguá 54 (Nirvana Damiani 20)

Centenario 36 (Milagros Gutiérrez 11)-Centro Español 30 (Pacheco Kolff 10)

Cinco Saltos 43 (Milagros Linares 14, Salvo 12)-EM de Cipolletti 48 (Daniela Soto, 18)

Independiente 94 (Farías 26, Quintero 19)-Biguá 45 (Maitena Merino 13)

Club Plottier 47 (Torcianti 10)-Deportivo Roca 60 (Pulita 24, Pacheco 17)

Cinco Saltos 46 (Salvo 12, Pereira 12)-Centro Español 59 (López París 14, Schwerdt 12)

Cinco Saltos y Centro Español, dos equipos que dan pelea en el torneo. (Trico Básquet)

Biguá 105 (Tapia 19, Martina Mella 14)-Club Plottier 24 (Torcianti 5, Pérez 5)

Independiente 64 (Briones 20, Fernández 10)-Centenario 41 (Azcona 20)

EM Cipolletti 47 (Flores Giuliano 12)-Pacífico 63 (Guadalupe Soto 19)

Independiente 101 (Quintero 22, Remolina 21)-Cinco Saltos 37 (Vila Micolini 18)

Club Plottier 35 (Adriana Pérez 11)-Centenario 78 (Fabregat 23, Azcona 11)

Biguá 66 (Sofía Mella 19, Peña 14)-Deportivo Roca 45 (Mercado 13, Pulita 12)

Centro Español 62 (Pacheco Kolff 14)-Pacífico 81 (García 18, Zampedri 15, Herrera 14)

Deportivo Roca 19 (Pulita 7)-Independiente 105 (Quintero 19, Farías 16, Remolina 16)

Pacífico 54 (Claudia García 18)-Cinco Saltos 36 (Catalina Salvio 10)

EM Cipolletti 43 (Daniela Soto 14)-Biguá 82 (Sofía Mella 17, Peña 15, Damiani 13)

Centro Español 97 (Pichumil 21, Frattoni 15, Serraiotto 14)-Club Plottier 47 (Nacimento 10)