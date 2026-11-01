Misterio en una obra en Sierra Grande: descubren restos óseos enterrados en una ex estación de servicio en la Ruta 3

Lo que empezó como una simple obra terminó en un misterioso hallazgo en Sierra Grande. Unos obreros encontraron restos humanos cuando empezaron a hacer movimientos de suelo. Fiscalía anunció el inicio de una investigación de oficio.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió este sábado cerca del mediodía en una ex estación de servicio ubicada en el acceso a la localidad, a la vera de la Ruta 3.

Investigan el hallazgo de restos óseos en Sierra Grande

Los huesos fueron localizado por los propios trabajadores una vez que levantaron el piso de un sector. En el lugar intervino Gabinete de Criminalística junto a la Brigada de Investigaciones de San Antonio y Sierra Grande, con el fin de preservar el lugar y extraer los restos.

El caso cayó en la jurisdicción de la fiscal Maricel Viotti Zilli y se inició una investigación de oficio. De forma preliminar, las autoridades estimaron que los restos son de «muy vieja data».