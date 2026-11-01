Elecciones en Bariloche | Votó Sánchez, de Estamos Haciendo: «Esperamos que nos acompañen»

La candidata de la lista oficialista Estamos Haciendo Bariloche votó en la escuela primaria 273 «Ayen-Hue», cerca de las 10 de la mañana de este domingo. «Tenemos que valorar esto que es estar en democracia», afirmó Yanina Sánchez, abogada y actual asesora letrada de la Municipalidad.

Respecto de la participación de la población barilochense en las elecciones para elegir la conformación de la Convención Constituyente, Sánchez señaló que «se intentó hacerle llegar a la gente el mensaje. Preocupó la participación y preocupa», y remarcó: «lo cierto es que esperamos que nos acompañen».

Consultada por el lugar del oficialismo local en las elecciones, la candidata consideró: «dependerá de lo que la gente diga, no sé si hay ventaja o no hay ventaja», y admitió que «de alguna manera se va a evaluar la gestión que estamos haciendo«.

Yanina Sánchez, primera candidata de la lista Estamos Haciendo Bariloche, votó este domingo. Foto: Alfredo Leiva.

También reafirmó una de las propuestas de su campaña, respecto de llevar el debate sobre la obra pública a la Carta Orgánica de la ciudad, y recordó la importancia de «la cantidad de obras que ya demostró esta gestión que hace y que sigue haciendo»

Por último, llamó a la población a ir a votar: «es la posibilidad de elegir, de ejercer la democracia. No importa por quien uno vote, es ejercer nuestro derecho y saber valorar la democracia que nos costó y todos lo sabemos«. Semanas atrás, uno de los candidatos de la lista Estamos Haciendo Bariloche fue protagonista de una polémica tras reivindicar la dictadura militar.

Yanina Sánchez, primera candidata de la lista Estamos Haciendo Bariloche, votó este domingo. Foto: Alfredo Leiva.

Sánchez valoró la posibilidad de participar de la campaña y señaló que fue «una experiencia muy linda. No soy alguien que estuvo en territorio, y salir y hablar con la gente es una experiencia que te enriquece un montón. Tomás real dimensión de las necesidades de los vecinos».

La candidata contó que esperará los resultados «con los compañeros, todos juntos».