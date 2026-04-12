Liga Confluencia: Atlético Regina goleó en el cierre de la fecha y manda en la zona Campeonato

Se completó la quinta jornada del Apertura de la Liga Deportiva Confluencia y ya empieza a perfilarse la pelea por la cima en la zona Campeonato. El Atlético Regina (13) goleó 4-0 a Pillmatún (7) en condición de local y se mantiene como único líder.

Con goles de Facundo Acuña, Marcelino García, Facundo Gutiérrez y Gustavo Díaz, el equipo dirigido por Diego Napolitano fue contundente, alcanzó las 13 unidades y continúa en lo más alto de la tabla.

En la previa del triunfo del Albo, La Amistad (12) había quedado a un paso de la cima tras vencer 1-0 a San Martín en el duelo de cipoleños. Por su parte, Cimac (11) sigue firme en la pelea. Derrotó 2-0 a Cipolletti en Roca, con tantos de Facundo Reyes y Luciano López, y se ubica en el top 3.

La Amistad se mantiene firme en la pelea por la cima. (Foto: Tatiana González)

La jornada también tuvo su cuota de polémica. El partido entre Deportivo Roca (5) y Catriel (3) no se disputó debido a que la delegación visitante no pudo llegar al estadio Luis Maiolino por inconvenientes en el transporte. Desde el Naranja informaron que se realizaron los procedimientos reglamentarios, por lo que ahora será el Tribunal de Disciplina quien determine si le otorga los puntos al conjunto local.

En otros resultados, Deportivo Huergo (8) y Círculo Italiano (2) igualaron sin goles, Petroleros Pampeanos (5) consiguió un triunfo clave por 2-1 ante Unión (5) en Allen, y Fernández Oro (2) empató 1-1 frente a Argentinos del Norte (8).

Las posiciones: Atlético Regina (13), La Amistad (12), Cimac (11), Argentinos del Norte (8), Deportivo Huergo (8), Pillmatún (7), Cipolletti (6), Deportivo Roca (5), Unión (5), San Martín (5), Petroleros Pampeanos (5), Unión (3), Catriel (2), Fernández Oro (2).