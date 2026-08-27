Cumbre científica en Roca: expertos de EE.UU. y la región debatirán sobre minería, cambio climático y conservación de reptiles y anfibios

Entre el 8 y el 10 de octubre, Roca será sede del XXVI Congreso Argentino de Herpetología, un encuentro que convocará a investigadores, profesionales y estudiantes de Argentina y de otros países sudamericanos para debatir sobre reptiles, anfibios y su conservación. Las sedes del encuentro serán el Museo Patagónico de Ciencias Naturales (Av. Gral. Roca 1250), la Asociación Española (España 1371) y el Auditorio Tilo Rajneri (Rivadavia 2263).

El congreso ya se había realizado en la región patagónica en dos oportunidades, en Bariloche, en la década del 90, y más adelante en Puerto Madryn. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el Director de Patrimonios y Museos de Río Negro y cofundador del Museo Patagónico, Pablo Chafrat precisó que esta será la primera edición en Roca, en lo que el atribuyó al desarrollo científico sostenido del museo y a su articulación con organismos provinciales.

La organización del congreso está a cargo de la Fundación Patagónica de Ciencias Naturales, el Museo Patagónico de Ciencias Naturales «Juan Carlos Salgado» y la Asociación Herpetológica Argentina.

Cuenta con el respaldo de organismos provinciales, entre ellos la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, la Secretaría de Cultura y la Dirección de Patrimonio y Museos de Río Negro, y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA).

El parlamento académico tiene aval de la Universidad Nacional de Río Negro a través de su Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), la Asociación Paleontológica Argentina y el Centro de Investigaciones Puerto Deseado/ Ideaus-Conicet, además del auspicio de las empresas TotalEnergies y Geólogos Asociados.

Disertantes y ejes de debate

Entre los expositores confirmados se encuentran el Dr. Donald Bailey Miles, profesor de la Universidad de Ohio (EE.UU.) e integrante de Ocees (Ohio Center for Ecology and Evolutionary Studies), quien disertará sobre el cambio climático y el coste de vida en los lagartos, la Dra. Marta Duré, investigadora CIC-Conicet y docente de la Facena-Unne, que abordará las interacciones en comunidades de ranas y sapos y el Dr. Javier Nori, investigador independiente del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, que presentará una reflexión sobre la herpetofauna argentina y su conservación.

Uno de los puntos más atractivos de la agenda será el simposio «Desarrollo Energético y Minero: Desafíos y Estrategias para la Conservación», el cual busca lograr un diálogo constructivo entre la comunidad científica y el sector productivo sobre cómo compatibilizar la actividad extractiva con la protección de la biodiversidad patagónica.

Según explicó Chafrat, este último simposio aborda cuestiones energéticas y el modelo de desarrollo de la Patagonia Norte, «que ya tiene un norte muy definido que tiene que ver con trabajar los recursos naturales» y con la energía como eje estratégico.

Para el director, la ciencia y la conservación no se oponen al desarrollo productivo sino que son «socios estratégicos del desarrollo económico» de la provincia, en la medida en que las empresas están obligadas a realizar líneas de base ambiental y a cumplir la normativa de conservación vigente (normas IRAM-ISO y marcos legales provinciales y nacionales) antes de explotar los recursos naturales.

Como ejemplo citó el trabajo realizado junto a TotalEnergies y la consultora Geólogos Asociados, que permitió descubrir una nueva especie (el Liolaemus kulinko, hallado en Bajo Añelo, Aguada Pichana) y tomar medidas de conservación para protegerla.

«La articulación pública y privada genera estos descubrimientos importantes y pone en valor nuestro patrimonio«, señaló, y agregó que de otro modo esa especie endémica tal vez no se hubiera descubierto.

Museo Patagónico de Ciencias Naturales, un «protagonista en la herpetología a nivel regional»

Chafrat explicó: «en los últimos años, el Museo Patagónico de Ciencias Naturales ha sido un protagonista en la herpetología a nivel regional. En cuanto a los descubrimientos científicos, hay una larga lista de especies que hemos trabajado en el descubrimiento y en la descripción».

Entre ellos destacó el descubrimiento de algunas especies de Liolaemus, el género de lagartijas más biodiverso del planeta, según detalló. «Son las más abundantes que tenemos en nuestro monte, en nuestra estepa, en la zona cordillerana».

«Nosotros hemos participado en el descubrimiento y la descripción de Liolaemus Hugoi una lagartija endémica de Roca, el liolaemus espléndido de Piedra del Águila, el Liolaemus kulinko de Aguada Pichana, Bajo Añelo y en el mismo lugar el liolaemus quinterosi. Y hemos trabajado en la redescripción de otras especies, como el Liolaemus goetschi y estamos trabajando en otras especies que muy probablemente a corto plazo vayamos dándole nombre y publicándolas».

También participaron en la descripción de reptiles fósiles como el Kallopisthes rionegrensis, del Mioceno, y el Paleoteius lacui, un lagarto del Cretácico tardío que consideró «el lagarto fósil más completo que se conoce para el final del Cretácico en Sudamérica».

Según adelantó, en el marco del congreso el museo presentará además varias especies candidatas que todavía están en fase de estudio genético y morfológico, y que en los próximos años se sumarán a la lista de nuevas descripciones.

Actividades para toda la comunidad

El congreso también tendrá actividades abiertas a la comunidad. La organización trabaja para que el Ministerio de Educación otorgue puntaje docente a quienes participen, con el objetivo de que los educadores «se transformen en replicadores del conocimiento» sobre conservación de biodiversidad y cuestiones zoonóticas, y para despertar vocaciones científicas entre estudiantes de los últimos años del secundario.

Entre las propuestas para el público general se incluyen concursos de dibujo, modelado y escultura digital vinculados al arte y la herpetología, un concurso de fotografía de reptiles y anfibios, y una muestra abierta con las producciones de quienes participen. También habrá charlas abiertas a la comunidad y actividades culturales con bandas en vivo.

La organización prevé además un espacio de stands para instituciones, productores y empresas regionales que quieran promocionar su trabajo ante los visitantes (entre los que ya hay inscriptos de Brasil, Chile y Perú, además de distintas provincias argentinas), en articulación con carteras provinciales como las secretarías de Energía, Minería, Ambiente, y Cultura, que también tendrán presencia en el evento.