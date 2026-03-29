Liga Confluencia: La Amistad y Deportivo Roca golearon de local en la tercera fecha del Apertura

La tercera fecha del Apertura de la Liga Deportiva Confluencia tuvo una jornada cargada de goles en la zona Campeonato. Entre los grandes protagonistas estuvieron La Amistad y Deportivo Roca, quienes hicieron valer su localía con triunfos abultados.

En el predio de La Amistad, el conjunto cipoleño se recuperó de su última caída. Ante su gente,aplastó 7-1 a Petroleros Pampeanos. La gran figura de la tarde fue Santiago Gómez, autor de cuatro goles, mientras que Lucas Lescano completó la cuenta con un triplete. Eduardo Fernández descontó para la visita.

Por su parte, en el estadio Luis Maiolino, el Deportivo Roca pisó fuerte y goleó 4-0 a Círculo Italiano. Con tantos de Valentín Salinas, Carlos López, Luciano Pereyra y Valentino Papa, el Naranja se prendió en la cima.

Argentinos del Norte, que llegaba con puntaje ideal, rescató un empate 1-1 en su visita a San Martín de Cipolletti. Tobías Sanhueza abrió el marcador para el León, pero Marcos Prado, de penal, selló la igualdad definitiva para el Carcelero.

En otro duelo de alto voltaje, Cimac logró un triunfo, de local, por 2-1 ante Fernández Oro. Gustavo Carrasco puso en ventaja a la visita, pero Facundo Reyes y Nelson Prado le dieron el triunfo al equipo de Gustavo García.

También hubo festejos de visitante. Deportivo Huergo ratificó su buen momento al imponerse 3-2 ante Unión en Allen, mientras que Pillmatún se impuso por la mínima ante Catriel.

El cierre de la fecha será el lunes cuando Atlético Regina reciba a Cipolletti, en cancha de Círculo Italiano.

Los resultados de la fecha 3 en la zona Ascenso

Deportivo Godoy mantuvo su invicto tras vencer 3-1 a Independiente de Catriel. San Sebastián no tuvo piedad y goleó 6-1 a El Salvador. San Isidro dio el golpe en Allen al ganarle 3-0 a Alto Valle. En el clásico de Cinco Saltos, Experimental y Maracacinho no se sacaron ventajas y empataron 0-0. Finalmente, San Carlos se impuso 3-1 frente a Mainqué. Además, Chichinales empató 0-0 con Cecap.