Liga Federal de básquet: Centro Español ganó en El Histórico y es el dueño de Plottier

El primer clásico de la ciudad en el básquet nacional tiene dueño: Centro Español le ganó a Club Plottier, extendió su invicto a seis partidos y ratificó que es gran candidato en la división Sur de la Liga Federal de básquet. Fue 70-67 con una destacada actuación de Emilio Santana (25 puntos y 9 rebotes) en el ganador y de Leandro Tapia (28 y 10) en el dueño de casa.

En el inicio, los errores dominaron la escena, con pérdidas y lanzamientos fallados. Tapia se mostró como la principal carta de gol del Cluplo (11 puntos en el cuarto), mientras que el Torito repartió su goleo para irse arriba 23-20 al primer descanso.

En el segundo parcial se vio lo mejor de los dirigidos por Mauricio Santángelo. Con una defensa zonal implacable y el aporte ofensivo de Santana y Valentín Aranda (11 y 6), llegó a tomar la máxima de 16 y cerró la primera mitad arriba 45-32.

Peral vs. Loncón, duelo perimetral en el derby de Plottier.

Gran reacción de Plottier y cierre ajustado

El tercer cuarto mostró la reacción de los dirigidos por Sergio Bellandi, que en los primeros 7 minutos sólo le permitieron a Español anotar dos puntos. A falta de 2′ para el final, el tanteador marcó 47-47 y la paridad sería la marca del cierre.

Los equipos ingresaron al último cuarto con ventaja visitante por 56-53. Español logró tomar dos veces una luz de cinco puntos, pero el Club Plottier volvió al juego e incluso tuvo la chance de pasar al frente con un triple de Ángelo Sasso que no entró. En el cierre, Santana asumió la responsabilidad ofensiva y anotó los últimos siete puntos para sellar la victoria.

De esta manera, el Torito mantiene su invicto en seis presentaciones, mientras que el Club Plottier queda con récord de 3-3. Para cerrar la fase de ida, el líder recibirá a Independiente, mientras que el Cluplo visitará a Petrolero.

Info y fotos: Prensa Club Plottier