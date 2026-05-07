Alerta por hantavirus en un crucero: decenas de pasajeros desembarcaron tras la primera muerte en abril

Un brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius encendió las alarmas sanitarias a nivel internacional, luego de que decenas de pasajeros abandonaran la embarcación sin un seguimiento epidemiológico inmediato, incluso después de registrarse la primera muerte en abril.

Según confirmaron la empresa operadora Oceanwide Expeditions y autoridades sanitarias de Países Bajos, más de dos decenas de pasajeros —de al menos 12 nacionalidades— descendieron del barco el 24 de abril en la isla de Santa Elena, aunque otras fuentes elevan la cifra a cerca de 40 personas.

El brote dejó hasta el momento tres fallecidos y varios casos en estudio. El primer deceso ocurrió el 11 de abril, cuando un pasajero holandés murió a bordo. Su cuerpo fue desembarcado días después, junto a su esposa, quien viajó posteriormente a Johannesburgo, donde también falleció tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

Recién el 2 de mayo, la Organización Mundial de la Salud confirmó el primer caso positivo de hantavirus en un pasajero del crucero, lo que generó cuestionamientos sobre los tiempos de reacción y los protocolos aplicados.

Seguimiento internacional y nuevos casos sospechosos

Actualmente, autoridades sanitarias de al menos cuatro continentes trabajan en la localización y monitoreo de los pasajeros que abandonaron el barco, así como de personas que pudieron haber tenido contacto con ellos.

Uno de los casos que genera preocupación es el de una auxiliar de vuelo en Ámsterdam, quien presentó síntomas tras haber estado en contacto con una pasajera infectada durante un vuelo. De confirmarse el contagio, sería el primer caso fuera del crucero vinculado directamente al brote.

Además, se reportó un caso positivo en Suiza de un pasajero que también había descendido en Santa Elena y regresado a su país.

Evacuaciones y evolución del brote

En los últimos días, tres personas —incluido el médico del barco— fueron evacuadas cuando el crucero navegaba cerca de Cabo Verde y trasladadas a hospitales en Europa para recibir tratamiento especializado.

Los expertos señalan que, si bien el brote generó preocupación global, el riesgo de transmisión en la población general sigue siendo bajo, ya que el hantavirus se contagia principalmente por la inhalación de partículas provenientes de excrementos de roedores infectados y no suele transmitirse fácilmente entre personas.

Sin embargo, el episodio puso bajo la lupa los protocolos de control sanitario en viajes internacionales y la rapidez en la detección y notificación de enfermedades infecciosas en contextos de alta movilidad.